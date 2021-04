Dayane Mello e Balotelli sono tornati insieme? L’indiscrezioni è sempre più insistente e secondo Signorini i due avrebbero intenzioni serie.

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? Secondo Chi, dopo il loro recente incontro (seguito da una bufera) al Grande Fratello Vip, i due avrebbero deciso di rivedersi e oggi le loro intenzioni sarebbero serie. Sarà vero? Per il momento i due diretti interessati non hanno confermato la notizia. “Sembra che abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore stavolta avrebbe intenzioni serie”, si legge sul settimanale di Signorini.

Ritorno di fiamma tra Mario Balotelli e Dayane Mello?

Da settimane circolano rumor riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra Mario Balotelli e Dayane Mello, e dopo il gossip di Chi in tanti non vedono l’ora di avere ulteriori informazioni a riguardo.

Dayane Mello Mario Balotelli

Nella casa del GF Vip Dayane Mello aveva rivelato dettagli e retroscena del suo primo appuntamento con il calciatore, e a seguire i due avevano avuto un incontro in diretta tv (culminato con lo scivolone di Balotelli, che era stato costretto a scusarsi pubblicamente). Una volta uscita dalla casa del reality show, la stessa Dayane ha confessato di aver dato inizio ad una relazione con un personaggio famoso che “avrebbe già fatto parte della sua vita in passato”. Si sarà trattato proprio di Balotelli?

La nuova relazione

Dopo essersi resa protagonista di alcuni baci bollenti con Rosalinda Cannavò nella casa più spiata d’Italia, Dayane Mello è uscita dal GF Vip e ha trovato un nuovo amore in meno di un mese. “C’è qualcuno nel mio cuore. Ma parliamo di una persona che fa così da dieci anni, viene e va. Ci conoscevamo ma io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… La nostra vita è stata così, non c’è stata. Ma forse adesso ho trovato il fidanzato”, ha dichiarato a Casa Chi. Oltre a Balotelli qualcuno ha ipotizzato che la persona in questione potesse essere Stefano De Martino, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.