Katia Follesa ha svelato alcuni retroscena della sua storia d’amore con il collega comico Angelo Pisani, padre di sua figlia Agata.

La storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani non è sempre stata rose e fiori, e la stessa attrice ha confessato a Intimità che prima di trovare un equilibrio, lei e il suo compagno avrebbero vissuto innumerevoli tira e molla: “L’ho inseguito molto, lui non voleva saperne. O meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”, ha confessato l’attrice. I due col tempo sono riusciti a trovare una stabilità e nel 2010 il loro amore è stato coronato dall’arrivo della figlia, Agata.

Katia Follesa e Angelo Pisani: la storia d’amore

Katia Follesa e Angelo Pisani sono legati dal 2006, ma la stessa attrice ha confessato che all’inizio della loro storia il collega attore non avrebbe fatto che lasciarla, procurandole grande sofferenza.

“Continuava a prendermi e lasciarmi tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. (…) Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”, ha rivelato al magazine Intimità Katia Follesa. Oggi i due sono più felici che mai, e con l’arrivo della loro bambina hanno costruito una solida famiglia.

La nascita della figlia Agata

Nel 2010 l’amore tra i due attori è stato coronato dall’arrivo della loro bambina, Agata, a cui entrambi sono più legati che mai. “Agata ride molto e ha già un certo senso comico, non lo dico perché è mia figlia eh. Per farla divertire le racconto storie, le ingigantisco e le piace molto quando riesco a cambiare le voci dei vari personaggi. Farla ridere è la mia soddisfazione più grande”, ha confessato Angelo Pisani a Vanity Fair in merito al suo rapporto con la figlia.