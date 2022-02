Il calendario delle prossime date importanti sul fronte emergenza Covid: quando cambieranno le regole riguardo vaccino, green pass e altre misure.

Saranno settimane e mesi decisivi quelli che ci stiamo preparando ad affrontare per quanto riguarda l’emergenza Covid. Con la discesa della curva pandemica e l’aumento della copertura vaccinale, potremo presto andare incontro a grandi cambiamenti in relazione alle regole su obbligo vaccinale, Green Pass, mascherine e stato d’emergenza. Già dal 7 febbraio qualcosa è cambiato, con il ritorno a scuola di oltre 600mila studenti a causa delle nuove regole sulla quarantena. Ma tutto fa pensare che molte cose a breve potrebbero non essere più come prima. Facciamo un riassunto delle date da segnare in calendario.

Come cambia l’emergenza Covid: le date da ricordare a febbraio

Sono almeno tre i giorni fondamentali per l’emergenza Covid in quel che resta del mese di febbraio. A partire dall’11 febbraio, quando verrà meno una delle misure più detestate dagli italiani, quella relativa all’obbligo delle mascherine all’aperto. Indipendentemente dal colore delle regioni, dall’11 poteremo evitare di mettere la mascherina quando non saremo al chiuso. Inoltre, dovrebbero essere riaperte in questa data anche le discoteche.

Altra importante novità il 15 febbraio. Da questa data tutti i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni saranno obbligati ad esibire il super Green Pass al lavoro. Chi non ne sarà in possesso conserverà il posto di lavoro, ma non potrà ricevere lo stipendio se non provvederà a vaccinarsi o a dimostrare la guarigione da Covid. Chi dovesse entrare in ufficio senza il certificato andrà incontro a una snazione amministrativa compresa tra i 600 e i 1500 euro.

Fino all’ultimo giorno del mese, il 28 febbraio, saranno poi distribuite gratuitamente in tutte le scuole statali e paritarie le mascherine Ffp2 sia agli alunni che ai docenti che dovranno sottoporsi a un regime di auto sorveglianza. Sarà gratuito per loro anche il test.

Altre date da ricordare per l’emergenza Covid

Il calendario degli appuntamenti fondamentali dei prossimi mesi di pandemia andrà ad aggiornarsi ovviamente settimana dopo settimana. Sono però almeno altre due le date che già possiamo prevedere molto importanti per il futuro delle nostre vite. Tra queste il 31 marzo, giorno in cui scadrà lo stato d’emergenza, in vigore da oltre due anni e che tiene legate molte norme con cui abbiamo imparato a convivere, comprese quelle sullo smart working. Qualora il calo dei contagi dovesse essere confermato, non verrebbe prolungato. Entro questa data sapremo, inoltre, se il Green Pass sarà mantenuto o meno. La sensazione è che comunque la misura, osteggiata dai no vax, potrà restare valida almeno fino al 15 giugno.

La stessa data, il 15 giugno, coincide con un’altra novità molto importante: in questo giorno cadrà l’obbligo del vaccino per gli over 50. Anche in questo caso si tratta però di una misura che potrebbe essere rinnovata, soprattutto se i contagi non dovessero calare drasticamente, come peraltro da previsioni.

