Quarta dose di vaccino: a detta di molti esperti non sarà necessario farla. Ecco perché e verso dove si sta andando con la pandemia da Covid.

In questi ultimi tempi si parla sempre più spesso della possibilità o meno di una quarta dose di vaccino. Un quesito che è stato sollevato più volte e per motivi diversi e che ogni volta è stato quantomeno rimandato.

Ad oggi, sempre più esperti sono più che convinti del fatto che la quarta dose non sarà necessaria e che questo pensiero è supportato da prove scientifiche.

Quarta dose: ecco perché non servirà

Con l’avvicinarsi delle prime scadenze di Super Green Pass, il governo ha deciso di rendere lo stesso a tempo indeterminato per chi ha raggiunto la terza dose.

donna con mascherina

Una mossa che ha spinto sempre più persone a chiedersi cosa ne sarà di una possibile quarta dose della quale si era, tra l’altro, già parlato. A detta gli esperti, questa non servirà affatto. Come spiegato anche dall’immunologo della Statale di Milano Sergio Abrignani, una quarta dose non si rivelerebbe utile. La prova arriva infatti dall’Israele dove pur adottandola si è visto come il rafforzamento dell’immunità non sia affatto cresciuto. A ciò si aggiunge il fatto che, in genere, per poter contare su una protezione che duri anni contro un dato visito si fanno cicli vaccinali da tre iniezioni. Cosa che ha portato sempre più esperti a dichiarare che in ogni caso una quarta dose dello stesso vaccino si rivelerebbe inutile.

Non mancano poi coloro che asseriscono che così tante dosi così ravvicinate possono avere addirittura un effetto negativo per il sistema immunitario. E ciò per via delle troppe stimolazioni.

Come si sta evolvendo la pandemia

Con l’arrivo di Omicron 1 e di Omicron 2 sembra che i contagi siano aumentati ma che i casi gravi siano nettamente diminuiti. Per questo motivo, se il virus dovesse restare lo stesso si potrebbe andare ben presto incontro a quella che viene chiamata endemia.

Una sorta di convivenza con il virus che non è più considerabile come a rischio. Tra vaccinati e immunizzati naturalmente la copertura è infatti molto alta. Cosa che fa ben sperare, sopratutto con l’arrivo della bella stagione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG