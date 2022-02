Elimina account Facebook da cellulare: come cancellarsi dal celebre social network tramite smartphone e iPhone.

Ti sei accorto di essere un social addicted e vorresti cambiare la tua vita? Probabilmente ti starai chiedendo come si elimina un account Facebook da cellulare. Se sei solito utilizzare l’app attraverso lo smartphone potrebbe infatti essere molto più semplice eliminare il tuo account utilizzando il telefono, piuttosto che entrando dal computer. L’iter in fin dei conti è simile, ma non completamente uguale. Scopriamo insieme come cancellarsi da Facebook mobile.

Come eliminare l’account di Facebook dal cellulare?

Eliminare l’account Facebook dal proprio cellulare, sia esso uno smartphone Android che un iPhone, è possibile e non troppo complesso. Tra l’altro, si può anche passare prima per la disattivazione, rimandando la cancellazione definitiva in un secondo momento, come vedremo tra qualche riga.

pc smartphone social network

Per eliminare un account in maniera definitiva puoi entrare nell’app, andare a Impostazioni e quindi a Impostazioni e Privacy. A questo punto, nella barra di ricerca apparsa in alto digita Eliminazione account e scegli il risultato Elimina il tuo account e le tue informazioni. In questo modo, nel giro di trenta giorni, Facebook provvederà a cancellare definitivamente il tuo profilo, le foto, i post, i video e ogni altro contenuto collegato all’account, eliminerà il tuo profilo su Messanger, disabiliterà la funzione Facebook Login ed eliminerà le pagine controllate in via esclusiva dal tuo account. Si tratta di un procedimento irreversibile. Qualora volessi rientrare sul social, dovresti creare un nuovo profilo da zero.

Come disattivare un account Facebook da cellulare

Abbiamo visto come eliminare account Facebook da cellulare Android e come eliminare account Facebook da iPhone, e sappiamo già come si cancellano gli amici dal social. Cosa accade invece se si vuole semplicemente disattivare un account, eventualmente per recuperarlo in un secondo momento? Semplice. In questo caso Facebook rimarrà in stand by, ma potremo recuperare il nostro account con tutti i suoi dati in ogni momento. Un profilo disattivato non può essere visto dagli altri utenti, ma conserva foto, post e video, conserva la possibilità di utilizzare Messenger, mantiene la possibilità di fare Login tramite Facebook e non cancella le pagine controllate, bensì le disattiva.

Per procedere con la disattivazione si può utilizzare lo stesso iter già visto precedentemente, ma digitando nella barra di ricerca Disattivazione account. Di seguito un tutorial che spiega tutto passo dopo passo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG