Come cancellare un amico da Facebook: rimuovere dagli amici un contatto con cui non si vuole più avere a che fare sul celebre social.

Hai litigato con un amico e non vuoi più averlo su Facebook? C’è un contatto sul social network che ti infastidisce e vorresti sbarazzartene? Ti sei lasciato con il tuo ragazzo e preferiresti chiudere la relazione definitivamente, eliminandone ogni traccia? Fortunatamente eliminare un contatto Facebook non è così difficile. Anzi, bastano pochissimi passaggi per poter chiudere definitivamente il proprio rapporto, digitale, con una persona con cui non vuoi più avere a che fare. Pronto a scoprire il metodo giusto? Scopriamo insieme come cancellare un amico da Facebook.

Rimuovere dagli amici un contatto Facebook

Prima di entrare nel dettaglio dell’eliminazione degli amici su Facebook, vale la pena sottolineare che, cancellando un’amicizia, non potremo più vedere le notizie degli ormai ex amici sulla nostra bacheca. Tuttavia, qualora volessimo farlo, potremo comunque contattarli tramite messaggi su Messanger, in forma privata. Ricordiamo inoltre che la cancellazione di un amico dalla propria cerchia Facebook non viene notificata in alcun modo alla controparte.

telefono smartphone schermo

Detto questo, vediamo come si elimina un contatto da Facebook utilizzando il computer. Per prima cosa andiamo sul profilo della persona con cui vogliamo rompere ogni rapporto. Quindi clicchiamo sull’iconcina a forma di omino in alto nel profilo. Scegliamo la voce Rimuovi dagli amici e diamo conferma.

Qualora volessimo invece disfarci di un amico con un account disattivato, dovremo cliccare sulla nostra immagine del profilo, scegliere la voce Amici, cercare il nome della persona, cliccare e selezionare Rimuovi dagli amici. Eliminando dagli amici un contatto, non eviteremo comunque che quest’ultimo possa contattarci privatamente, Se vogliamo impedire anche questo tipo di azione, dovremo necessariamente bloccare il suo profilo.

Come si eliminano gli amici da Facebook da smartphone

Se vuoi eliminare un amico utilizzando il tuo smartphone Android, l’iter è molto simile. Ti basta toccare la lente d’ingrandimento in alto a destra, andare al profilo della persona che vogliamo eliminare, toccare sull’icona con l’omino Amici, e poi Rimuovi dagli amici e conferma. Praticamente uguali i passaggi se si utilizza un iPhone.

Leggermente diverso, in questo momento, l’iter da dover seguire per eliminare un amico da Facebook utilizzando il browser da mobile. Dovremo digitare il nome nella barra di ricerca, toccare sul suo profilo, andare su Altro, sotto l’immagine del profilo, e poi scegliere di nuovo Rimuovi dagli amici e Conferma. Per ulteriori informazioni, visita la pagina di supporto del noto social network o contatta l’assistenza.

