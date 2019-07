Dalle carie e le macchie dentali fino ad arrivare al cancro alla bocca: ecco quali sono i danni del fumo per la bocca e per i denti!

Sappiamo tutti che fumare non fa bene alla salute eppure sono tante le persone che, purtroppo, ad oggi hanno questa cattiva abitudine. Di fumatori, quindi, ne è pieno il mondo e forse molti di questi sottovalutano i danni del fumo o comunque non ne sono del tutto a conoscenza. Oltre a creare problemi alla pelle e ai polmoni, la sigaretta è dannosa anche per i denti e la bocca. Potrebbe, ad esempio, provocare lo sviluppo di alcune malattie o problemi di alitosi e carie. Entriamo nel dettaglio e scopriamo di più!

Quali sono i danni del fumo sui denti?

I danni provocati ai denti dal fumo della sigaretta potrebbero essere molteplici. Primo fra tutti, a lungo andare potrebbero comparire delle macchie causate proprio da catrame e dalla nicotina.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/person-young-woman-female-smoking-731484/

Ma non solo, anche le carie sono un problema molto frequente poiché il fumo diminuisce il flusso della saliva. La sigaretta aumenta anche il rischio di contrarre delle infezioni alla bocca e sembrerebbe che nell’ultimo periodo questo tipo di problema sia sempre più frequente. Un altro disturbo molto comune è l’alitosi.

Anche la stomatite da nicotina è un rischio sempre più frequente: da quest’infiammazione della cavità orale, però, si può guarire tranquillamente smettendo di fumare. Tra i problemi più gravi che provoca il fumo nel tempo troviamo anche la malattia paradontale, ovvero un’infiammazione che colpisce il tessuto di sostegno del dente provocando anche una possibile perdita del dente stesso.

Chi ha la cattiva abitudine di fumare molte sigarette al giorno aumenta il rischio di contrarre il cancro alla bocca. Anche la leucoplasia, una macchia bianca precancerosa potrebbe essere un danno.

Non è da meno la sigaretta elettronica: secondo il parere degli esperti, anche quest’ultima potrebbe provocare dei danni alla bocca come secchezza, alito cattivo, infezioni e cancro… sebbene sia comprovato che il passaggio alla sigaretta elettronica riduca di gran lunga danni e rischi.

Sicuramente, il miglior metodo per evitare questi danni è smettere di fumare . Ma qualora smettere sembrerebbe rappresentare un’impresa, bisognerebbe imparare almeno a ridurre la quantità di sigarette giornaliere e seguire una corretta igiene orale!

