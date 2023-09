Damiano David è tornato a parlare del suo addio a Giorgia Soleri e per la prima volta ha svelato di aver deciso di denunciare un suo fan.

Ospite a Passa Dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, il frontman dei Maneskin Damiano David è tornato a parlare della sua rottura da Giorgia Soleri e per la prima volta ha confessato perché avrebbe deciso di sporgere denuncia contro un fan. L’ammiratore in questione sarebbe lo stesso che avrebbe realizzato il video in cui si vede Damiano baciare Martina Taglienti e, una volta diffuso in rete, ha costretto il cantante ad annunciare la fine della sua storia con Giorgia Soleri.

“Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio”, ha tuonato il cantante.

Damiano David: la querela a un fan

Damiano David ha sorpreso tutti svelando di essere intenzionato a sporgere denuncia contro un fan che l’ha filmato mentre baciava Martina Taglienti e ha poi messo in rete il video (costringendo lui e Giorgia Soleri ad annunciare la fine della loro storia appena un giorno più tardi).

Il cantante ha interrotto pacificamente i suoi rapporti con la sua ex, a cui ha sempre riservato parole di enorme stima. “La storia con Giorgia è stata una parte molto importante della mia crescita. Perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stato fondamentale”, ha ammesso Damiano. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?