La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, è intervenuta via social contro l’ex vincitrice del GF Vip Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon ha generato una bufera in rete affermando di voler mettere a disposizione dei suoi fan la sua esperienza come mental coach con corsi dal valore di oltre 400 euro. La questione è giunta alle orecchie di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che già in passato ha svelato di convivere con alcuni problemi psicologici. Attraverso i social lei stessa ha ammesso:

“Sono borderline e provo umilmente e in punta di piedi a portare qualcosa che possa abbattere lo stigma che permea la salute mentale, ma lucrarci sopra è ai limiti dell’illegalità”, ha dichiarato la Satti nelle sue stories, e ancora (rivolgendosi alla stessa Nikita): “Cara Nikita che ca**o fai? Farò attenzionare il tuo operato, ho già fatto radiare una psicologa, tutto per proteggere chi sta vivendo momenti di dolore e fragili”, ha promesso.

Veronica Satti contro Nikita Pelizon

Veronica Satti si è scagliata contro Nikita Pelizon dopo che, nelle scorse ore, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip si è detta pronta ad aiutare i suoi fan con dei corsi motivazionali. La questione ha sollevato non poche polemiche in rete e in tanti (compresa Selvaggia Lucarelli) se la sono presa con l’ex vincitrice del GF Vip affermando che stia cercando di lucrare sui problemi altrui senza per altro avere le dovute qualifiche.

Sulla questione si è espressa anche Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che da tempo sta lottando contro i suoi problemi psicologici. “Stiamo andando davvero oltre”, ha tuonato via social, e ancora: “senza pensare ai danni che può fare tale scelta spinta dal vile danaro”. Nikita replicherà alle molte polemiche nei suoi confronti? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più.