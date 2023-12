Svolta nella carriera di Damiano David, frontman dei Maneskin? L’artista potrebbe pensare di lasciare il gruppo per una nuova avventura.

Non esclude una carriera da solista e questo basta per far parlare. Damiano David potrebbe intraprendere una fase musicale lontana dai Maneskin. Intervistato nel corso dell’Allison Hagendorf Show, il frontman del gruppo ha spiazzato con alcuni passaggi importanti relativi al suo futuro.

Damiano David può lasciare in Maneskin?

Damiano David

L’intervista è di qualche tempo fa, ma Hagendorf ha condiviso su YouTube in queste ore una clip dal titolo: “Ma quindi Damiano David dei Maneskin si metterà in proprio?”.

Ed è da questa domanda che il tam tam mediatico è partito. Il cantante ha spiegato che non esclude la possibilità di una carriera da solista, lontano quindi dal gruppo con cui è diventato famoso.

“Perché no?”, le sue parole alla domanda sul futuro da solista. “Penso che potrebbe essere una cosa molto positiva, come anche completamente distruttiva. In ogni caso, quello che conta è la band, essere in armonia tra di noi, perché è grazie a loro se oggi ho quello che ho”, ha aggiunto.

“I Maneskin sono le mie fondamenta, sono da dove vengo e dove sono cresciuto come artista. Soprattutto, però, sono tre persone che mi hanno sempre supportato, e che sono stati letteralmente dietro di me sul palco. La band è un po’ come uno scudo, per me. Se sbaglio, se inciampo, ci saranno loro a salvarmi. Se inciampano loro, ci sono io a tirarli su”.

Al netto delle parole “da gruppo”, però, Damiano ha anche aggiunto: “Allo stesso tempo, però, credo che arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. È come dire ‘questo sono io, e questo è ciò che farei se fossi per conto mio, se pensassi solo a me stesso’. Inoltre penso che un progetto one-man potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo in generale”.

A questo punto non resta che capire se davvero Damiano proverà questa nuova avventura e se avrà successo anche da solo.

Di seguito anche un post Instagram con una parte dell’intervista dell’artista: