Il rapporto di coppia ma anche due carriere professionali importanti: Flora Canto si racconta e parla del marito Enrico Brignano.

Amatissima dal suo pubblico e molto apprezzata come attrice e conduttrice, Flora Canto si è raccontata a 360° tra carriera televisiva e vita privata. Molto particolari alcuni dettagli inediti del suo rapporto con Enrico Brignano. Nello specifico il modo in cui il famoso showman l’ha conquistata tempo fa…

Flora Canto, la storia con Enrico Brignano

La bella Flora ha parlato a Il Messaggero ripercorrendo le tappe della sua carriera iniziata, di fatto, a Uomini e Donne: “Era il 2006, avevo 23 anni. Arrivare da ragazzina davanti ad un pubblico così agguerrito, non fu facilissimo. Fu un’esperienza che mi insegnò a tirare fuori carattere e personalità […]”.

Doti che non tutte riescono a portare fuori nel mondo dello spettacolo, specie dopo quel tipo di esperienza: “Ci sono ragazze che nascono e finiscono lì e altre che riescono ad emanciparsi. Io sono riuscita a sfruttare quell’opportunità”.

E così la Canto si è fatta largo nel mondo televisivo e ha avuto modo di incontrare l’uomo che sarebbe diventato poi suo marito: Enrico Brignano. “Lui mi ha conosciuta che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie per uno spettacolo in teatro ed eccomi qui”.

Molto curioso anche un inedito racconto relativo a come il comico e attore l’abbia conquistata: “A casa mi arrivarono casse di ortaggi e frutta. A me piacciono moltissimo. Un giorno mi consegnarono una pianta di peperoni. Lui mi disse: ‘Dai, così li facciamo alla brace'”.

A livello di carriera, per la Canto non è pesante avere una figura come Brignano accanto: “Lui è la star ne riconosco il suo straordinario talento ma non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia: