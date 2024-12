Damiano David, oggi star dei Maneskin, fu una comparsa in “Un medico in famiglia”. Margot Sikabonyi rivela il curioso aneddoto.

Damiano David, frontman dei Maneskin (momentaneamente in pausa), è uno dei musicisti più amati al mondo. Ma prima della fama mondiale, il cantante aveva vissuto esperienze nel mondo della televisione italiana che in pochi conoscono. L’attrice Margot Sikabonyi, nota per il suo ruolo di Maria in Un medico in famiglia, ha fatto una rivelazione inaspettata che ha lasciato i fan senza parole. Scopriamo tutti i dettagli.

Margot Sikabonyi rivela: Damiano David ha recitato in Un medico in famiglia

Margot Sikabonyi, durante un’a ‘ospitata al programma “La volta buona”, ha raccontato un curioso aneddoto legato a Damiano David.

Secondo quanto raccontato dall’attrice, Damiano ha fatto una comparsa nella popolare serie tv “Un medico in famiglia” quando ancora non era famoso.

Margot Sikabonyi

L’attrice ha spiegato che il cantante dei Maneskin, all’epoca una semplice comparsa, interpretava un personaggio che aveva un flirt con Annuccia, uno dei ruoli centrali della serie. Sikabonyi ricorda con affetto questo incontro e ha aggiunto che, qualche anno dopo, chiese un biglietto per un concerto di Damiano, ma la sua richiesta non fu esaudita.

Il racconto di Margot Sikabonyi

La testimonianza di Margot Sikabonyi è la prova di come “Un medico in famiglia” fosse un trampolino di lancio per molti artisti, alcuni dei quali sono diventati vere e proprie icone nel panorama musicale e cinematografico italiano.

Nonostante Damiano David non fosse ancora noto, quella piccola apparizione è diventata parte della sua storia, segno che anche le esperienze meno visibili possono contribuire a costruire il cammino verso il successo.

L’episodio raccontato da Margot Sikabonyi è solo uno dei tanti dietro le quinte della serie “Un medico in famiglia”, che ha visto il passaggio sul suo set numerosi volti noti del panorama musicale e cinematografico.