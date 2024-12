Wanda Nara celebra i 38 anni con L-Gante: baci appassionati e un tuffo in piscina durante una festa con figli e amici.

Wanda Nara ha celebrato il suo 38° compleanno con una festa scatenata a Buenos Aires, accompagnata dal fidanzato L-Gante, di 14 anni più giovane, e dai suoi cinque figli. L’argentina ha scelto di vivere il suo giorno speciale senza alcun filtro, tra eccessi e momenti di pura gioia, e ha confermato ufficialmente la sua relazione con il rapper 24enne. Ma scopriamo tutti i dettagli della festa scatenata dell’ex moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara: una festa provocatoria tra baci e tuffi in piscina

La serata ha preso il via con Wanda che si è presentata con in mano un bouquet di fiori, davanti a un cartellone con la scritta provocatoria “Bad Bitch“. Durante la festa, la coppia non si è trattenuta e davanti ai presenti (compresi i figli) si è lasciata andare a momenti intensi: baci appassionati e un tuffo in piscina, avvinghiati l’uno all’altra.

Wanda Nara

Accanto a Wanda, durante i festeggiamenti, c’erano tutti i suoi figli: Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella. I bambini, frutto dei suoi precedenti matrimoni con Maxi López e Mauro Icardi, hanno partecipato alla serata e appaiono nei video pubblicati su Instagram dalla festeggiata.

Wanda Nara e L-Gante ufficializzano la relazione

Durante la serata, Wanda è stata spesso vista vicino a L-Gante, e i video in cui sono insieme sono stati pubblicati dalla stessa festeggiata su Instagram, così da confermare ancora una volta la loro relazione.

Wanda ha raccontato in un’intervista che ciò che l’ha colpita di L-Gante è la sua autenticità. “Mi ricorda la Wanda del quartiere” ha detto, e ha anche rivelato come Elián le permetta di ritrovare la sua vera essenza.

La relazione, nata inizialmente da un’amicizia, oggi è vissuta senza piani a lungo termine, ma con l’intenzione di godersi il presente.

Questa festa ha quindi rappresentato per Wanda Nara un momento di rinascita e libertà, all’insegna dell’amore e del divertimento, senza doversi più nascondere, neanche di fronte ai figli.