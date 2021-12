Dei poliziotti dal cuore d’oro scelgono di festeggiare il Ringraziamento prendendosi cura di alcuni cagnolini abbandonati.

È universalmente risaputo quanto la festa del Ringraziamento sia speciale per gli Americani: tuttavia, due agenti di molto speciali, hanno deciso di celebrare questa ricorrenza nella stazione di polizia prendendosi cura di due cuccioli abbandonati.

Vi raccontiamo la vicenda: la settimana scorsa i due colleghi stavano facendo il giro di routine di perlustrazione nelle strade di New York City, quando all’improvviso hanno ricevuto la segnalazione, da parte di un cittadino, di due cagnolini neonati abbandonati a loro stessi. L’agente Firley e il suo collega non hanno esitato un secondo e si sono recati nell’indirizzo indicato dal testimone, trovando subito i due esseri indifesi indifesi e in condizioni strazianti.

Piangevano disperatamente, avevano freddo ed erano denutriti. I poliziotti hanno chiesto l’intervento dell’associazione per animali SPCA, ma siccome i volontari non sarebbero giunti prima di qualche ora, hanno deciso di portarli in centrale, dove li hanno tenuti al caldo e nutriti.

Il loro intervento si è prolungato più del previsto e hanno scelto di passare la giornata del Ringraziamento con loro: non se la sentivano di abbandonarli e di non salutarli una volta arrivati i volontari, i quali poi si sono congratulati con i due agenti per aver salvato la vita dei piccoli amici a quattro zampe.

Adesso i cuccioli si trovano in un rifugio e aspettano che qualcuno li adotti per sempre!

Ecco il post su Facebook con le foto degli agenti con i cuccioli

