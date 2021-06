La cicogna è approdata per la terza volta in casa di Al Bano Carrisi e Romina Power: diventeranno nuovamente nonni perché la figlia Cristel è in dolce attesa.

Al Bano Carrisi e Romina Power diventeranno nonni per la terza volta, allargando così la loro già numerosa famiglia. La figlia Cristel infatti è incinta, secondo quanto divulgato dalla rivista settimanale Gente, che non manca di rivelare anche il possibile periodo di nascita per il pargolo: all’inizio dell’autunno 2021. Per Cristel (cantante e stilista) e Davor Luksic – i due si erano sposati nel 2016 e subito dopo la donna era andata a vivere con lui in Croazia, terra natale di Davor – si tratta del terzo figlio, dopo il piccolo Kay, che ha solo tre anni, e Cassia, la femminuccia di quasi due.

Al Bano, Romina e i nipoti

Se è vero che l’attesa aumenta il desiderio, in autunno ci saranno festeggiamenti in grande stile. Per il momento, però Al Bano e Romina possono godere della compagnia dei nipoti Kay e Cassia e della felicità di Davor e Cristel la quale, al di là dei dolori naturali in tali situazioni, potrà realizzare il suo sogno: in passato quest’ultima aveva dichiarato di non volersi fermare ai suoi due bambini, ma di voler un giorno allargare la propria famiglia con un terzo figlio. Ora quel momento è finalmente arrivato, e con lui anche tutta la gioia che ne consegue.

Al Bano Carrisi

Al Bano e Romina: una famiglia allargata

Ricordiamo che i due cantanti, celebri per cantato insieme canzoni come Felicità e grandi successi ancora oggi ascoltati da tutti, si sposarono il 26 luglio del 1970 ed ebbero quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Dopo la tragedia che colpì la famiglia, ovvero la scomparsa della primogenita nel 1993 a New Orleans, i due si separarono e Albano, qualche tempo più tardi iniziò una relazione con Loredana Lecciso.

Da quest’ultima il cantante ebbe due figli: Jasmine e Albano Jr. (soprannominato Bido). Sebbene Loredana e Albano ora convivano in Puglia, quest’ultimo e la ex moglie Romina sono rimasti in buoni rapporti. Ecco perché ogni tanto li vediamo ancora sul palco insieme, a esibirsi come se nulla fosse mai cambiato.