Cristiano Ronaldo Jr ha festeggiato i suoi 11 anni insieme a Georgina Rodriguez. Il papà Ronaldo era assente per via dei suoi impegni di lavoro.

Per l’11esimo compleanno di Cristiano Ronaldo Jr, Georgina Rodriguez ha organizzato una festa all’aria aperta con tanti amici del bambino, pasticcini e l’immancabile torta. Alla festa purtroppo non ha potuto prendere parte il papà del piccolo, Cristiano Ronaldo, alle prese con i suoi impegni calcistici. Via social CR7 non ha comunque perso occasione per manifestare tutto il suo affetto al suo primogenito: “Congratulazioni, amore mio! Sei un orgoglio per papà!”, ha scritto in un post il calciatore, e ancora: “11 anni di tante gioie e sorrisi! Che tu possa sempre lottare per i tuoi sogni. Ti amiamo così tanto”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo Jr: il compleanno

Cristiano Ronaldo Jr ha festeggiato il suo 11esimo compleanno in un parco giochi insieme a numerosi amici e a Georgina Rodriguez, che sui social ha dedicato un tenero messaggio al bambino, da lei cresciuto come fosse figlio suo: “È un piacere vederti crescere giorno dopo giorno e vedere l’omino che stai diventando. Grazie per averci reso così orgogliosi di te. Grazie per essere il miglior fratello maggiore, figlio e compagno di vita. Sono entusiasta di vedere così tanta gioia e gratitudine nei tuoi occhi per oggi. Grazie per avermi fatto sentire come la migliore mamma del mondo ogni giorno. Ti vogliamo bene papà, mamma e fratelli”, ha scritto la modella.

L’identità della madre biologica del piccolo Cristiano Jr – così come quella dei due fratelli gemelli, Eva e Mateo – è sempre rimasta avvolta dal mistero.

Georgina Rodriguez e i figli di Ronaldo

Fin dall’inizio della sua liaison con Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez ha manifestato il desiderio di prendersi cura dei suoi figli come fossero suoi. I due hanno avuto insieme un’unica bambina, Alana Martina, ma la modella è sempre stata al fianco di Cristiano Jr e dei gemelli Eva e Mateo, considerandoli proprio come figli suoi.

