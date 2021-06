Da Madame a Tommaso Stanzani e Lorenzo Musetti sono tantissimi i giovanissimi vip che si trovano a fare i conti con gli esami di maturità 2021.

La cantante Madame, il ballerino Tommaso Stanzani e il tennista Lorenzo Musetti sono solo alcuni dei volti noti che durante queste settimane si troveranno a dover fare i conti con gli esami di maturità. Tra di loro vi sono anche moltissimi influencer, sportivi e volti del piccolo schermo italiano: scopriamo di chi si tratta.

I vip alle prese con gli esami di maturità

“Ridiamo per non piangere. Auguri a tutti i maturandi come me!”, ha scritto Tommaso Stanzani in un post via social, facendo i suoi auguri a tutti coloro che, come lui, si trovano a dover affrontare gli esami di maturità. Il ballerino (recentemente balzato alle cronache per la sua presunta liaison con Tommaso Zorzi ) dopo l’addio ad Amici aveva svelato via social di essersi messo a studiare in vista della maturità. “Nuova sfida… maturità”, aveva scritto in un post dopo il suo addio al talent show.

Come lui anche il tennista di Carrara Lorenzo Musetti (classe 2002) sosterrà nei prossimi giorni gli esami di maturità.

Lorenzo Musetti

La cantante Madame – al secolo Francesca Calearo – quest’anno presenterà la maturità da privatista all’indirizzo economia e marketing. Alcuni mesi fa Festival di Sanremo 2021 la giovanissima cantante ha ottenuto la popolarità grazie al suo talento e al suo brano Voce.

Come lei anche la figlia di Fiona May, Larissa Iapichino, quest’anno svolgerà gli esami di maturità al liceo scientifico. La ragazza è una delle più grandi speranze dell’atletica leggera italiana.

Gli influencer alle prese con la maturità

Oltre ai tanti sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo italiano che quest’anno conseguiranno gli esami di maturità anche alcuni famosi influencer si troveranno alle prese con gli esami. Tra questi vi sono sicuramente Davide Moccia (ex volto de Il Collegio), Brisida e la Tiktoker romana Marta Daddato.

Fonte foto: https://www.instagram.com/tommasostanzanii/