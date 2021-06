I funerali di Michele Merlo si svolgeranno il 18 giugno allo stadio di Rosà. Il parroco locale ha però rifiutato di celebrare l’omelia.

La scomparsa del cantante Michele Merlo, da tutti conosciuto come Mike Bird, è stata seguita da un’altra polemica: il parroco di Rosà – che avrebbe dovuto celebrare l’omelia funebre – ha rifiutato di eseguire l’intero funerale all’aperto, come voluto dai familiari del cantante che, per questo, si sono rivolti a un parroco amico di famiglia. “Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo”, ha dichiarato il padre di Michele Merlo a Il Giornale di Vicenza.

Michele Merlo: i funerali

La famiglia di Michele Merlo ha scelto di dare l’ultimo saluto al cantante 28enne presso lo stadio Toni Zen di Firenze. La cerimonia funebre si svolgerà pertanto all’aperto, consentendo così ai tanti che vorranno dare l’ultimo saluto al cantante di poter assistere alla cerimonia nel pieno rispetto delle norme anti-Coronavirus.

Il parroco di Rosà a quanto pare avrebbe però ceduto il posto al parroco di Bologna, don Carlo, storico amico della famiglia Merlo. “Celebrerà il parroco di Bologna, non voglio entrare nel merito delle scelte. Posso solo dire che i due sacerdoti si sono già parlati e che ora è tutto risolto: il funerale di Michele si svolgerà come desiderato dalla famiglia”, ha commentato il sindaco di Rosà a Il Giornale di Vicenza.

La camera ardente

Nei giorni scorsi è stata allestita la camera ardente, dove in tanti si sono recati per dare l’ultimo addio al cantante. Anche Emma Marrone si era recata sul luogo per salutare un’ultima volta il cantante, e lei e il padre di Michele Merlo si erano stretti in un lungo e commosso abbraccio.

