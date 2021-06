Elettra Lamborghini sta trascorrendo una vacanza a Mykonos e sui social non ha perso occasione per fare una battuta equivoca.

Dopo aver incantato i fan con il suo corpo da urlo e dei seducenti bikini, Elettra Lamborghini ha sfoggiato la sua solita ironia posando accanto ad un gabbiano. “Foto con l’uccello in mano”, ha scritto ironica nel suo tweet, e ancora: “gli invidiosi diranno che è merito di Photoshop.” Qualcuno tra i fan dell’ereditiera ha mostrato di aver apprezzato la battuta, mentre altri l’hanno tacciata di “troppa volgarità”.

Foto con l uccello in mano… gli invidiosi diranno che é photoshop 😤💅🏽💁🏽‍♀️🤣 pic.twitter.com/nGuiwyFm9h — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 17, 2021

Elettra Lamborghini: la foto con l’uccello

Durante la sua vacanza a Mykonos Elettra Lamborghini ha approfittato di un gioco d’illusioni ottiche per posare accanto ad un gabbiano e a seguire ha ironizzato con una battuta volutamente equivoca sui social. L’ereditiera ha sempre amato scherzare con battute spinte, ma sui social c’è chi l’ha criticata per troppa “volgarità”. Per il momento l’ereditiera non sembra intenzionata a replicare e continua a godersi la sua vacanza in Grecia in compagnia delle amiche.

Durante la vacanza Elettra Lamborghini non ha mancato di condividere con i fan alcuni scatti bollenti in costume da bagno e le sue “cartoline osé” hanno rapidamente fatto il pieno di like. Dopo le chiusure dovute all’emergenza Coronavirus l’ereditiera sembra essere più felice che mai di poter finalmente viaggiare liberamente.

Il marito dell’ereditiera

Alla vacanza a Mykonos non ha preso parte il marito dell’ereditiera, Dj Afrojack, con cui Elettra Lamborghini ha confermato di essere più felice che mai. In tanti si chiedono se i due prima o poi allargheranno la famiglia, ma per il momento l’ereditiera ha preferito non sbilanciarsi a riguardo. A Verissimo aveva dichiarato di credere che la maternità non fosse facile e che in passato avrebbe pensato all’adozione: “È un mio sogno, ho sempre pensato prima a quello che all’avere un figlio mio. So che non è facile, ma vorrei anche andare io in prima persona in Africa”, aveva ammesso.