La Juventus ha perso uno dei suoi storici volti: Giampiero Boniperti, ex dirigente, calciatore e presidente onorario della squadra, si è spento a 92 anni.

A Torino per un arresto cardiaco è scomparso Giampiero Boniperti, considerato “bandiera” della Juventus, di cui aveva fatto parte come calciatore, dirigente e, a seguire, come presidente onorario. Era approdato nel club bianconero quando aveva solamente 17 anni e il suo matrimonio con la squadra ne era durati ben 48. Il prossimo 4 luglio Boniperti avrebbe compiuto 93 anni.

“La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto ciò che il Presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus. Una figura indelebile, che da oggi si consegna al ricordo, perché sui libri di storia del calcio ci e’ finita già da tempo”, si legge in una nota ufficiale postata sul sito della Juventus FC.

Giampiero Boniperti è morto: lutto nel mondo del calcio

Il mondo del calcio piange Giampiero Boniperti, figura indissolubilmente legata alla Juventus, squadra di cui era stato nominato presidente onorario dopo aver vissuto una vita all’interno di essa (come calciatore prima e come dirigente poi).

“La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore, è il mio cuore”, diceva lo stesso Boniperti (stando a quanto riporta Tgcom24). L’ex calciatore e dirigente sportivo si è spento a Torino a 92 anni. La notizia è stata ufficializzata dai familiari, che hanno fatto sapere che la morte sarebbe sopraggiunta per un arresto cardiaco. I tifosi e la sua squadra hanno omaggiato Boniperti tramite social, e sui profili ufficiali della Juventus si legge: “Quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa parte del Dna della società a cui hai dedicato la vita, vuol dire che il tuo carattere ne è diventato identità e modo di essere. Per sempre”.

La vita privata

L’uomo simbolo della Juventus è stato sposato con la moglie Rosi (di cui non si hanno molte informazioni) e ha avuto tre figli: Giampaolo, Alessandro e Federica.