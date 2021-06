Paolo Berlusconi è un vero e proprio latin lover: ma chi sono le ex fidanzate più famose del fratello di Silvio?

Paolo Berlusconi è un vero e proprio latin lover. Il fratello di Silvio, che ha alle spalle due matrimoni e quattro figli, dopo la fine delle due storie ha avuto tante fidanzate famose e bellissime (oltre che molto giovani). Quante belle donzelle sono state al suo fianco? Da Katia Noventa a Natalia Estrada, ecco quelle ufficiali.

Paolo Berlusconi e Katia Noventa

La prima, senza ombra di dubbio, è Katia Noventa. I due sono stati una coppia dal 1993 al 2000. La conduttrice e giornalista, dopo 7 anni di relazione, si sono detti addio e lei si è legata al collega Michele Cucuzza. Anche questa storia, però, è naufragata e della sua vita privata non si è saputo più nulla.

Fonte foto: https://www.instagram.com/katianoventaofficial/?hl=it

Paolo Berlusconi e Natalia Estrada

In seguito, precisamente nel 2001, Paolo ha perso la testa per Natalia Estrada. Ex moglie di Giorgio Mastrota, la showgirl e conduttrice è stata una delle donne più belle della televisione degli anni Novanta. La loro storia d’amore è andata avanti fino al 2006, quando è naufragata in modo piuttosto silenzioso. Nel 2011, nella vita di Berlusconi è entrata Dani Samvis, modella ed ex meteorina brasiliana. I due vennero paparazzati da diversi settimanali di cronaca rosa e, dopo qualche tempo, lei vuotò il sacco.

“Ci siamo conosciuti a una cena al Five Diamonds di Milano, tre mesi fa. C’erano imprenditori, medici e modelle. Lui faceva i giochi di prestigio. È bravissimo, sa? Fa volare le sigarette, ti fa sparire un anello da sotto il naso. Ogni tanto gli faccio da valletta. Dopo quella cena, ci siamo rivisti a un pranzo a casa sua, a Milano, il sabato successivo. Il giorno dopo mi ha invitato alla festa del Milan e ci siamo scambiati i numeri. Poi siamo andati a cena e lì è successa la cosa. Quale cosa? Niente, non è successo niente. Però poi ci hanno beccato insieme a Forte dei Marmi. Abbiamo avuto un flirt, ma dopo le foto… Ora siamo solo amici. Non c’è niente di ufficiale, non posso dire che siamo fidanzati“, dichiarò la Dani Samvis a Vanity Fair.

Paolo Berlusconi: da Carolina Marconi a Maddalena Corvaglia

Classe 1949, Paolo Berlusconi può essere considerato un vero e proprio latin lover. Dopo le fidanzate sopra citate, ha incontrato l’ex gieffina Carolina Marconi, che attualmente sta lottando contro il cancro. I due sono stati insieme dal 2012 al 2013, ma, per motivi mai chiariti, hanno preferito dirsi addio.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marconicarolina/?hl=it

Nel 2013, i paparazzi del settimanale Novella 2000 hanno pizzicato il fratellino di Silvio in compagnia di Rosy Dilettuso. L’ex pupa non ha mai confermato la frequentazione e lui, come sempre, ha mantenuto la bocca cucita. Infine, nel 2021, sembra che Paolo abbia perso la testa per Maddalena Corvaglia. L’ex velina di Striscia la Notizia è tornata single da poco, dopo aver detto addio a Stef Burns.