Sonia Bruganelli posta un messaggio enigmatico sui social. C’è aria di crisi con Angelo Madonia dopo Ballando con le stelle? Gli indizi.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono appena usciti da Ballando con le stelle e già sembrano attraversare un periodo difficile. Dopo una partecipazione turbolenta al programma di Milly Carlucci, la coppia ha suscitato grande attenzione mediatica.

L’eliminazione di Sonia dal programma, unita alla controversa esclusione di Madonia dal cast, ha messo sotto i riflettori la loro relazione, che ora sembra essere sotto tensione.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: le parole del ballerino

In un’intervista al Corriere della Sera, Angelo Madonia ha rivelato che il momento che sta vivendo con l’ex moglie di Paolo Bonolis è particolarmente difficile. “Con Sonia è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare” ha dichiarato il ballerino.

Le difficoltà sembrano non riguardare solo il mondo della televisione, ma anche aspetti più intimi della loro vita di coppia.

Dopo le dichiarazioni di Madonia, Sonia Bruganelli ha condiviso un messaggio sui social che ha lasciato i suoi follower con più domande che risposte.

Sonia Bruganelli

“Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire – ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente” ha scritto la produttrice.

Le parole, che sembrano riferirsi direttamente al suo compagno, suggeriscono che ci sia un malessere nascosto, facendo presagire una possibile crisi.

Un momento difficile sotto i riflettori

Il percorso di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia a Ballando con le stelle è stato turbolento, e la pressione mediatica ha sicuramente influito sulla loro relazione. Nonostante le difficoltà, però, entrambi continuano a condividere la loro vita pubblicamente, e i fan si chiedono come evolverà la situazione.

La coppia, che ha sempre avuto i riflettori puntati su di sé, sta affrontando sfide private difficili da gestire in un contesto pubblico. Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi sviluppi per conoscere il destino della coppia.