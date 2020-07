Per chi non riesce a rinunciare alla professionalità del parrucchiere, ecco il costo dei colpi di sole biondi per ravvivare le proprie chiome.

I colpi di sole sono quel trattamento per capelli che non passa mai di moda. Adatti a capelli biondi e castani, ma anche ai capelli più scuri schiarendoli, sono intramontabili. Esiste la possibilità di realizzarli fai da te a casa, ma se non ci si sente in grado è meglio evitare. Spendere un po’ di più assicura un risultato ottimale grazie alla professionalità del parrucchiere. Ma qual è il costo dei colpi di sole biondi? Lo schema dei prezzi è variabile, ma ecco quali sono le cifre massime e minime.

Prezzo dei colpi di sole biondi dal parrucchiere

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/girl-hair-blowing-blonde-woman-1246525/

Il prezzo dei colpi di luce, e di qualsiasi altro trattamento di decolorazione, dipende da molti fattori. La scelta dell’hair stylist, la sua bravura ed esperienza, la città in cui si trova il salone, e ovviamente, la lunghezza dei capelli della cliente, il numero di colpi di sole richiesti e la tecnica utilizzata. In generale, comunque, i prezzi sono i seguenti:

–dai 35 ai 90 euro per colpi di sole con stagnola;

–dai 30 ai 70 euro per colpi di sole con spatola;

–dai 25 ai 60 euro per ritoccare quelli con stagnola;

–dai 20 ai 50 euro per ritoccare quelli con spatola.

Ogni quanto fare i colpi di sole e avvertenze

Per evitare di recarsi continuamente dal parrucchiere, bisogna tenere conto del fatto che i colpi di sole, specie se biondo chiaro, si attenuano nel tempo. È bene quindi rifarli ogni 3 mesi.

Per mantenerli perfetti, durante il lavaggio, quindi, vanno curati con prodotti che ne prolungano la lucentezza. Questi possono essere: semi di lino, olio di Argan e maschere nutrienti anti-giallo.

Le donne in gravidanza e allattamento, inoltre, dovrebbero evitare prodotti decoloranti a base di ammoniaca e optare per hennè o tinte a base vegetale. Sono da evitare i colpi di sole dalla radice perché le sostanze non devono entrare a contatto con la cute. Rischierebbero infatti di penetrare nell’organismo e influenzare la crescita sana del feto.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/girl-hair-blowing-blonde-woman-1246525/