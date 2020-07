Siero viso: ecco perché non può mancare nella nostra beauty routine

Cos’è il siero viso e quale età sarebbe opportuno cominciare ad utilizzarlo? Ecco alcuni consigli utili per una corretta skincare.

Prendersi cura del proprio corpo è un diritto – alle volte anche un dovere – di ogni donna. Nel beauty di ognuna di noi ci sono diversi prodotti, specifici, per tutte le zone: dal viso, alle gambe alla cute. Ma se maschere, scrub e creme non hanno praticamente più segreti per noi, sembra che lo stesso non valga per il siero viso, ancora poco utilizzato da molte donne.

Siero viso: cos’è e quando deve essere utilizzato

Partiamo da un presupposto: non c’è una data esatta su quando cominciare ad utilizzare il siero per il viso, insomma non è mai troppo presto per decidere di comprarlo. Ma cos’è e soprattutto quando si deve utilizzare?

Il siero per il viso deve essere applicato tutte le volte che utilizziamo una crema, questo perché ne va ad amplificare ed esaltare l’efficacia. Diversamente da alcune creme in commercio, inoltre, il siero si presenta come se fosse una sorta di gel, dalla consistenza molto fluida, e facile da stendere su tutta la zona interessata.

Affinché il siero faccia effetto, inoltre, è opportuno detergere il viso con un prodotto adatto al tipo della nostra pelle, successivamente si può usare un tonico. É opportuno, inoltre, applicare il siero subito dopo il tonico ma prima della crema viso.

Donna Crema Viso

Siero viso: quale scegliere

Assodato che non c’è un’età precisa su quando iniziare ad utilizzare il siero va detto che per la sua alta concentrazione rispetto a una crema viso agisce più in profondità. Questo fa sì che molte prediligano prendere un siero diverso dalla crema utilizzata, per agire su più fronti e ridare elasticità e lucentezza alla propria pelle.

Ad esempio per una pelle più secca dovremmo andare a prediligere un siero nutriente. Per una pelle seborroica, invece, sarebbe preferibili utilizzare un siero idratante.

