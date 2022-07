Incubo: cos’è, qual è il suo significato, la spiegazione scientifica e come cercare di difendersi dai brutti sogni.

Un incubo è un tipo di sogno che causa una sensazione di terrore estremo. Alcune persone credono che gli incubi siano esseri reali che visitano la gente durante la notte, mentre altri sono convinti che siano semplicemente fantasmi dell’immaginazione. Gli incubi possono essere interpretati in molti modi diversi, e si dice spesso che siano un segno che qualcosa non va nella vita di una persona.

I differenti tipi di incubo

Esistono diversi tipi di incubi, ma il più comune è l’incubo sessuale. In questo genere di brutti sogni, la persona viene perseguitata da una figura percepita come minacciosa o pericolosa. Questa figura può cercare di avere rapporti con lei, o può fare altre cose dannose.

incubo letto sonno paura

Altri tipi di incubi includono quelli spirituali, che riguardano il contatto con spiriti o altri esseri sovrannaturali, e quelli basati sulle nostre fobie, come la paura della morte o di altre cose. Altre persone possono avere incubi sull’essere impreparati per un esame, essere nudi in pubblico, o essere ridicolizzati dagli altri. Gli incubi possono essere molto disturbanti e spesso impediscono alle persone di dormire bene la notte.

Nonostante il loro aspetto talvolta terrificante, possono però essere anche utili. Ad esempio, possono essere usati come mezzo per affrontare le paure o altri problemi che ci stanno causando difficoltà nella nostra vita.

Come proteggersi dagli incubi

Esistono molti modi per proteggersi da incubi e brutti sogni. Uno è semplicemente cambiare la posizione durante il sonno. Dormire sulla pancia può causare incubi, perché la testa è rivolta verso il basso. Dormire sulla schiena può aiutare a ridurre il numero di incubi.

Un altro modo è tenere un quaderno accanto al letto. Quando si sogna qualcosa di brutto, scrivetevi subito tutto quello che ricordate appena svegli. Questo vi aiuterà a ricordare il sogno e a ridurre gradualmente la sua ricorrenza.

Potete anche provare a rilassarvi prima di andare a letto. Fare un bagno, leggere o ascoltare musica tranquilla può aiutarvi a rilassare i nervi e a farvi addormentare più facilmente. Se continuate ad avere incubi, potreste parlare con un terapeuta, per capire perché avete questi incubi e come fermarli.

Spiegazione scientifica degli incubi

Da tempo gli scienziati hanno cercato di fornire una spiegazione razionale sul perché le persone hanno incubi. Ora un nuovo studio suggerisce che gli incubi possano essere collegati allo stress psicologico. I ricercatori dell’Università di Zurigo hanno analizzato gli effetti dello stress sul ricordo dei sogni e sulla frequenza degli incubi. Hanno scoperto che le persone che hanno livelli più alti di stress hanno più probabilità di avere incubi. Gli autori dello studio dicono che i risultati potrebbero aiutare a migliorare la nostra comprensione dei brutti sogni e del loro collegamento a problemi di salute mentale. Raccomandano alle persone che soffrono di stress psicologico di diventare consapevoli del rischio di sviluppare incubi e di prendere quindi misure per ridurre i livelli di stress.

