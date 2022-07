Dove comprare lingotti d’oro: ecco in che modo poter investire nell’oro sotto forma dei celebri lingotti.

Non andranno di moda come una bella collana o un meraviglioso bracciale, ma i lingotti d’oro sono un investimento sicuramente da non sottovalutare. Solidi, resistenti ai crolli delle borse e immuni anche al fallimento delle banche e qualunque tipo di crac, sono sempre più scelti, proprio per questi motivi, da piccoli o grandi investitori. Tuttavia, è il caso di dirlo, non è tutt’oro quel che luccica, e anche in questo campo bisogna agire con grande serietà, facendo attenzione alle varie trappole nascoste in questo investimento. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo tema, partendo dalla base: dove comprare lingotti d’oro.

Dove comprare lingotti d’oro

Si possono comprare i lingotti d’oro in gioielleria? Cerchiamo di fare chiarezza, per evitare di incorrere in truffe e malaffari. Il consiglio principale, per chiunque intenda investire in questo campo, è consultare il sito della Banca d’Italia. Qui infatti è possibile consultare l’elenco degli operatori autorizzati che possono effettuare compravendita di lingotti d’oro in Italia.

Lingotti d’oro

Ad ogni modo, i soggetti che rientrano in questa lista sono solo quelli considerati operatori ufficiali in oro. Si tratta quindi di negozi di banco metallo, banche, compro oro, numismatici, orefici e diversi siti online che consentono non solo di acquistarli, ma anche di custodirli. Anche Poste Italiane è autorizzata alla vendita. Impossibile comunque dire dove comprare lingotti d’oro a basso prezzo. Il costo è infatti variabile, e se vuoi investire ti conviene studiare attentamente ogni dettaglio del possibile affare.

Lingotti: l’investimento conviene?

Pur non essendo nel loro acquisto soggetti a IVA, i lingotti d’oro vanno dichiarati all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia entro la fine del mese successivo di tutte le compravendite con un valore pari o superiore a 12.500 euro.

Per quanto riguarda altre informazioni riguardanti i lingotti, bisogna considerare che ne esistono di varie dimensioni e peso (si va da un minimo di un grammo a svariati chili), e che devono essere Good Delivery per poter essere acquistati o venduti. Cosa vuol dire? Che devono essere puri al 99,5%, avere un peso certificato ufficialmente, una documentazione e sulla superficie alcuni timbri che attestino l’autenticità dei loro dati.

