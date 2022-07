Il passaporto per i minorenni, dal 2014, è necessario per tutti i bambini da 0 a 18 anni che devono viaggiare: cosa serve per il rilascio?

Cosa sapere in merito al passaporto per i minorenni? Prima informazione fondamentale, soprattutto per quanti sono separati/divorziati, riguarda la richiesta del rilascio: deve avvenire alla presenza di entrambi i genitori. Vediamo quali sono i documenti da presentare in Questura e le tempistiche per ottenere il lascia passare per l’espatrio.

Passaporto per i minorenni: come funziona?

Dal 2012, ormai, i genitori non possono più iscrivere il figlio minorenne al proprio passaporto. I minori, senza distinzione alcuna, hanno bisogno di un proprio documento per viaggiare, sia in Europa che all’estero. Inoltre, dal 2014 non è più necessario pagare la tassa annuale del passaporto, pari a 40,29 euro. E’ bene sottolineare, inoltre, che il documento, al fine di renderlo più veritiero possibile, ha una validità diversa in base alla fascia d’età: da o a 3 anni durata triennale, mentre dai 2 ai 18 anni è quinquennale. Inoltre, ricordate che la richiesta di passaporto deve essere effettuata da entrambi i genitori.

Per richiedere un passaporto per minori è necessario prendere appuntamento presso il sito passaportonline.poliziadistato.it e presentarsi nel giorno ed orario stabilito con la documentazione necessaria completa. Dovete presentarvi in Questura con:

modulo stampato della richiesta passaporto per minorenni;

documento di riconoscimento valido del minore, sia l’originale che una fotocopia, oppure l’autocertificazione di entrambi i genitori;

2 foto formato tessera identiche e recenti;

una marca da bollo da 73,50 euro;

ricevuta pagamento postale di 42,50 euro;

stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto.

Ricordate che il minore deve essere presente in Questura con i genitori per le verifiche del caso, pena il mancato rilascio del passaporto. Soltanto i bambini che hanno già compiuto 12 anni dovranno procedere al rilascio delle impronte digitali.

Passaporto per minori: dopo quanto tempo si ottiene?

Il passaporto per minori, che ha un costo totale di 116 euro, si ottiene con le stesse tempistiche degli adulti. Pertanto, i tempi sono compresi tra due giorni e un mese. Se avete in mente un viaggio, calcolate bene i giorni del rilascio perché senza documento di viaggio rischiate di dover disdire la partenza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG