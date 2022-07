Avete dei libri di cui sbarazzarvi? Ottimo, ci sono tante piattaforme valide. Vediamo come vendere libri usati online e guadagnare un po’.

Come vendere libri usati? Se avete un mercatino vicino casa potete anche sfruttare l’occasione, ma sappiate che i guadagni sono minimi. In alternativa, specialmente se volete monetizzare un po’, optate per il web, che offre tantissimi e-commerce dedicati agli amanti della lettura. Vediamo quali sono le piattaforme migliori.

Come vendere libri usati: le piattaforme più indicate

Vendere libri usati, o volendo anche nuovi, non è difficile. Ci sono tanti modi per disfarsi di un’opera che non vi è piaciuta, che avete ricevuto in regalo come doppione o che non vi interessa tenere per qualsiasi altro motivo. Se non avete librerie o mercatini che accettano testi di seconda mano nelle vicinanze, non preoccupatevi: il web è pieno zeppo di siti che offrono la possibilità di fare compravendite di questo tipo.

Partendo da Facebook, ad esempio, vi basterà scrivere nella barra di ricerca parole chiave come vendo libri oppure vendita libri e si aprirà un mondo. Ci sono tantissime pagine che si occupano di questo commercio, alcune delle quali offrono anche scambi molto vantaggiosi. Altrimenti, mettete il romanzo di cui volete disfarvi sul Marketplace di Facebook, ricordandovi di specificare le condizioni del libro, il prezzo, i metodi di pagamento che accettate e i costi relativi alla spedizione. Se, invece, avete tanti pezzi di cui sbarazzarvi potete anche creare una vera e propria pagina. Unica pecca? Prima di iniziare seriamente a vendere dovrete farvi conoscere. Pertanto, il modo più veloce è scegliere gruppi appositi, composti da tanti membri.

In alternativa, potete sempre ripiegare sul caro e ‘vecchio’ E-Bay. Semplice e intuitivo, non dovete fare altro che caricare la foto o più immagini e stabilire un prezzo. Stesso meccanismo su Subito e su Amazon. Per quanti non lo sapessero, anche il colosso americano consente di vendere libri usati.

Vendere i libri online è un gioco da ragazzi

Gli e-commerce che offrono la possibilità di vendere i libri online non sono finiti qui. Altri siti utili, non solo per vendere ma anche per acquistare opere ad ottimi prezzi, sono: Libraccio, LibreriaUniversitaria (solo per testi universitari), ComproVendoLibri, IBS e AbeBooks.

