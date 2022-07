Cosa rende gli ebook diversi dai libri cartacei: le caratteristiche, i benefici e quale sarà il futuro della lettura.

Un ebook, ovvero un libro elettronico, è una versione digitale di un libro. Spesso vengono letti su dispositivi elettronici come gli ebook reader, gli smartphone e i tablet. Gli ebook possono essere acquistati presso rivenditori online o scaricati gratuitamente dalle biblioteche pubbliche. Scopriamo insieme in cosa quali sono le differenze tra ebook e libri cartacei e quale scegliere.

Differenze tra ebook e libri stampati

Ci sono molte differenze tra i libri elettronici e quelli stampati. La più ovvia è che i libri elettronici possono essere letti su dispositivi elettronici, mentre quelli cartacei possono solo essere letti su pagine stampate. I libri elettronici sono anche più economici da produrre, e non occupano spazio fisico. Tuttavia, molta gente preferisce i libri stampati perché apparentemente offrono un’esperienza di lettura più immersiva.

I benefici di leggere libri elettronici

Non è segreto che leggere faccia bene. Può migliorare il tuo vocabolario, aumentare le tue conoscenze, e anche aiutarti a dormire meglio la notte. Ma cosa succederebbe se potessi ottenere tutti questi benefici e ancora di più leggendo libri elettronici? Ecco solo alcuni dei numerosi motivi per cui dovresti considerare di fare lo switch agli ebook.

In primis, puoi portarli ovunque tu vada. Uno dei migliori aspetti dei libri elettronici è che li puoi portare dappertutto. Tutto quello di cui hai bisogno è un dispositivo che legga libri elettronici, come un Kindle, un iPad, o uno smartphone, e sei a posto. Ciò significa che puoi leggere sul bus, in coda al supermercato, ovunque tu abbia qualche minuto libero.

In secondo luogo, costano meno dei libri tradizionali. I libri elettronici spesso hanno un prezzo minore, cosa che può essere molto vantaggiosa se hai un budget limitato. Puoi trovare ottimi affari sui libri elettronici, e molti sono addirittura gratuiti, o fruibili tramite abbonamento.

Un altro vantaggio dei libri elettronici è che puoi personalizzare l’esperienza di lettura. Puoi modificare la dimensione del carattere, il tipo di font e il colore dello sfondo per rendere la lettura più comoda. Puoi anche evidenziare passaggi, fare annotazioni, e segnalare pagine.

Infine, un altro motivo molto importante è che sono più ecologici. Un fattore da tenere in considerazione in questo momento storico. I libri elettronici non usano carta e quindi non richiedono abbattimento di alberi.

Le tipologie di ebook reader

I tre principali tipi di lettori ebook sul mercato attualmente sono: dedicati, multitasking, e ibridi. I primi sono progettati specificamente per leggere ebook e generalmente hanno migliori schermi e più lunga durata della batteria rispetto agli altri tipi di lettori. I dispositivi multimediali, come tablet e smartphone, possono anche essere utilizzati come lettori ebook, ma potrebbero non essere adatti quanto i lettori ebook dedicati e hanno durata inferiore della batteria. I lettori ebook ibridi sono dispositivi che hanno entrambe le funzionalità dedicate e multimediali. Hanno solitamente schermi che non sono così buoni come quelli dei lettori dedicati, ma hanno più funzionalità di questi ultimi e più durata della batteria rispetto ai dispositivi multimediali.

Quale sarà il futuro del libro?

I libri sono stati intorno a noi per secoli, e non c’è dubbio che continueranno a essere un pilastro di comunicazione e apprendimento per molti anni a venire. Ma cosa ci aspetta nel futuro? Ci sono molte ipotesi al riguardo, al di là delle differenze tra ebook e libri cartacei. Una di queste prevede che i libri diventino ancora più elettronici, con i lettori in grado di accedere a libri e altro materiale di lettura attraverso dispositivi digitali. Questo permetterebbe un maggiore livello di flessibilità e convenienza quando si tratta di leggere, perché i libri potrebbero essere accessibili ovunque, in qualsiasi momento. Un’altra possibilità è che il libro possa evolversi in un’esperienza multimediale. Questo potrebbe includere l’incorporazione di elementi come musica, immagini e video nel materiale di lettura, per creare un’esperienza di lettura più interattiva e coinvolgente, e potrebbe essere particolarmente attraente per i lettori più giovani. Qualunque sia il futuro dei libri, non c’è dubbio che continueranno a giocare un ruolo significativo nella comunicazione e nell’apprendimento.

