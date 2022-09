L’Operazione Unicorn è stata studiata per l’eventuale morte in Scozia della sovrana, cosa che si è verificata.

Una giornata impossibile da dimenticare per la Royal Family, quella dell’8 settembre 2022: a Balmoral si è spenta la Regina Elisabetta. Dalle 14 ora italiana, quando è stato diffuso il comunicato sulle condizioni della sovrana, fino alle 19.30, il mondo è rimasto col fiato sospeso. Fino a quell’annuncio ufficiale. La morte è avvenuta nel castello di Balmoral, quindi in Scozia: e questo cosa ha comportato? Semplice: è scattata l’Operazione Unicorn.

Cosa succede ora che la Regina è morta in Scozia

In cosa consiste questa operazione? L’Operazione Unicorn, nata in seno alla nota Operazione London Bridge. Questa prevede la sospensione immediata del Parlamento, in modo da preparare i funerali di Stato. Nel frattempo, a Londra si riunirebbe il Cabinet Office Briefing Rooms (Cobra), ovvero il comitato di coordinamento e strategia del governo britannico, nato per eventuali crisi nazionali o regionali. Altro elemento importante: il corpo della Regina Elisabetta sarà trasportato dal castello di Balmoral a Edimburgo, a bordo di un treno speciale.

Da Edimburgo a Londra con il Royal Train: l’ultimo viaggio di Elisabetta II

Arrivato ad Edimburgo, il corpo di Elisabetta II dovrebbe essere collocato presso la Cattedrale di St. Giles sul Royal Mile. Qui le maggiori cariche dello Stato potranno renderle omaggio, prima dell’ultimo viaggio dalla stazione di Waverley a Londra, a bordo del Royal Train. Arrivata nella sua amata città, la sovrana avrà i funerali di stato, per poi essere sepolta a Windsor, accanto al defunto Filippo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG