Scopriamo insieme il significato di wardrobe malfunction: l’origine ed esempi d’uso nella lingua italiana.

Avete mai sentito parlare di wardrobe malfunction? Sicuramente se la vostra risposta è affermativa siamo più che certi che l’abbiate sentita provenire dal mondo dello spettacolo. Eh già perché con questa espressione che deriva dalla lingua inglese, si vuole intendere un incidente che riguarda l’abbigliamento e che espone accidentalmente le parti intime di una persona.

Origini: dalla lingua inglese che tradotto letteralmente in italiano significa "malfunzionamento del guardaroba".

Quando viene usato: per indicare una nudità accidentale o l'esposizione accidentale di alcune parti intime.

Lingua: inglese

Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di wardrobe malfunction

Si utilizza l’espressione wardrobe malfunction proprio per differenziarla da quella di atti osceni o di atti esibizionisti in pubblico. Qualcuno di voi forse ricorderà quanto il cantante statunitense, Justin Timberlake usò per la prima volta questo termine quando si scusò per quanto accaduto durante l’esibizione al Super Bowl del 2004 e dove si era esibito in coppia con Janet Jackson. Proprio a quest’ultima, durante la performance, venne accidentalmente esposto il seno destro.

Justin Timberlake

In seguito questa espressione è stata anche utilizzata anche dalla stessa stampa e dal web per parlare dell’accaduto e da allora è entrata a far parte del linguaggio comune. Il termine poi, è stato anche inserito all’interno del Chambers Dictionary nel 2008 con questa spiegazione: “la temporanea incapacità di un capo di abbigliamento di svolgere il proprio lavoro coprendo una parte del corpo che sarebbe opportuno tenere coperta”.

Esempi d’uso di wardrobe malfunction

Per chiarire al meglio il concetto di “wardrobe malfunction” ecco alcuni esempi d’uso di frasi contenenti questa espressione:

-Forse quell’artista con un wardrobe malfunction potrebbe catturare l’obiettivo di fotografi di tutto il mondo.



-Si era trattato solamente di un wardrobe malfunctioni eppure di quell’ esposizione accidentale delle sue parti intime se ne è parlato a lungo tempo.