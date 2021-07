Recuperare foto cancellate da WhatsApp è possibile: come farlo senza backup, con smartphone Android e con iPhone.

Si possono recuperare foto cancellate da WhatsApp? Ti sarà capitato di chiedertelo qualche volta, magari dopo aver cancellato, per errore o distrazione, una foto ricevuta sull’app di messaggistica istantanea. Certo, in questi casi una soluzione molto semplice potrebbe essere chiedere a chi te l’ha inviata di rimandartela. Ma se la cosa non è fattibile, per vari motivi, sappi che non è così difficile recuperare una foto anche autonomamente. Per recuperare foto puoi usare il backup offerto dalla stessa app, ma esistono altri metodi. Scopriamo insieme i principali!

Recuperare foto cancellate WhatsApp senza backup

Se la tua principale preoccupazione è recuperare le foto, ma senza utilizzare il backup, puoi affidarti a diverse app o software esterni. Se utilizzi uno smartphone Android, una buona soluzione potrebbe essere DiskDigger photo recovery. Si tratta di un’app che permette di recuperare le immagini formato JPG e PNG cancellate dal dispositivo. Un software avanzato e semplice da usare, gratuito e in versione pro a pagamento. Dopo averla scaricata e installarla, dando tutte le autorizzazioni richieste, potrai cercare le foto nelle unità disponibili. Premendo il tasto di avvio, la ricerca avverrà in automatico. Al termine della scansione, potrai premere sulle miniature delle foto che desideri ripristinare e recuperarle premendo il tasto Recover in alto a destra.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Ovviamente un software simile esiste anche per iPhone. Non si tratta di un’app dedicata solo alle foto, ma al recupero di tutti i dati che passano sul tuo melafonino: EaseUs Mobisaver Free. Grazie a questo software, che nella versione gratuita ha una fastidiosa limitazione (permette di salvare una sola foto alla volta), potrai recuperare qualunque file dovesse servirti, comprese foto e video, il tutto attraverso pochi semplici passaggi.

Come recuperare foto WhatsApp vecchie

Qualora non ti desse fastidio ricorrere al backup, esistono tanti diversi metodi per poterlo ottenere se hai uno smartphone Android. Puoi decidere di usare i backup online eseguiti tramite Google Drive o quelli locali, effettutati sulla memoria del telefono o su una microSD. La cosa fondamentale è che lo smartphone sia associato allo stesso numero di telefono da cui proviene il backup che si vuole ripristinare, oltre che allo stesso account Google.

Stesso discorso se hai un iPhone. In questo caso però puoi usare solo i backup online che vengono effettuati su iCloud. Dopo esserti assicurato di agire su un telefono associato allo stesso numero di telefono e allo stesso ID Apple, puoi cercare il backup utile e visualizzarlo per poter recuperare tutto ciò che può esserti utile.

Uomo Smartphone

Recuperare foto cancellate dal mittente

Ti starai chiedendo se è possibile recuperare foto WhatsApp cancellate dal mittente. Anche in questo caso, la risposta è sì. Anche in questo caso potrai riuscire a recuperarle attraverso alcune apposite app, come quelle già menzionate, o con i backup dell’applicazione di messaggistica istantanea. Operazioni simili a quelle che puoi tentare per ripristinare messaggi cancellati.

E se invece vuoi recuperare foto WhatsApp per cambio telefono? Magari il tuo vecchio dispositivo ha smesso improvvisamente di funzionare e ti serve cercare di recuperare tutto ciò che avevi a disposizione in precedenza. Esistono dei modi per poter anche in questo caso ripristinare le vecchie foto, ma dipende molto anche da cosa renda effettivamente inutilizzabile il precedente telefono. Comunque, puoi provare a recuperare le foto dal cloud o dalla scheda di memoria, adoperando appositi programmi per computer che puoi rintracciare facilmente sul web. In alternativa, potrai chiedere aiuto a un negozio di fiducia o a un esperto informatico.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/