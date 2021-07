Le Olimpiadi del 2032 si terranno a Brisbane, in Australia. La notizia arriva dopo la riunione del CIO tenutasi a Tokyo.

A meno di due giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, già si parla di quelle che si terranno tra circa 10 anni, ovvero nel 2032. È proprio di oggi, infatti, la notizia che a distanza di ben 32 anni, i giochi olimpici torneranno in Australia e, più precisamente a Brisbane. Si tratterà della terza città che in territorio autraliano si aggiudica i giochi dopo Melbourne e Sydney.

L’annuncio ufficiale delle Olimpiadi 2032 è arrivato con un giorno di ritardo: ecco perché

Sembra che la notizia fosse già quasi ufficiale ieri per via della candidatura praticamente unica da parte della città di Brisbane.

Ciò nonostante il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) tenutosi a Tokyo, avrebbe richiesto di attendere che la votazione fosse del tutto completa.

Così con 72 voti favorevoli su 80, la città di Brisbane si è infine aggiudicata la possibilità di portare in scena le Olimpiadi del 2032.

Un’occasione che si è concretizzata dopo la candidatura avvenuta da parte della premier del Queensland, Anastacia Palaszczuk, del sindaco della città Adrian Shrinner e del ministro federale dello sport. La promessa nonché motivazione principale che ha mosso la candidatura di Brisbane è stato il suo essere un luogo sicuro e più che mai adatto, sopratutto a livello climatico, per i giochi olimpici estivi.

Brisbane ha inoltre proposto dei giochi sostenibli grazie all’uso di sedi già esistenti o realizzate appositamente per essere temporanee. Un tema che quest’anno è stato al centro delle Olimpiadi grazie alle diverse scelte tattiche che hanno contribuito a far parlare molto dei giochi olimpici.

Le olimpiadi dopo Tokyo 2020: ecco dove si terranno

Ora che sappiamo dove si terranno le Olimpiadi del 2032, è giusto ricordare anche le sedi delle prossime due edizioni.

Dopo Tokyo 2020, (che ricordiamo portare questa data per il rinvio avvenuto a causa della pandemia da Covid) infatti, le olimpiadi avranno luogo a Parigi nel 2024 e a Los Angeles nel 2028. Una programmazione interessante che anticiperà quelle appena decise in Australia, dove ci saranno ben 10 anni di tempo per organizzare ogni cosa al meglio.