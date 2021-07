Non sai come fare gli auguri per i 50 anni di matrimonio di qualcuno? Scopriamo le frasi più belle e toccanti di sempre, ideali per rendere ancor più speciale questa giornata.

Le nozze d’oro sono uno dei momenti più importanti per la coppia. Un momento in cui si celebra una vita trascorsa insieme e che in se racchiude, sogni, speranze, lotte, traguardi raggiunti e momenti indimenticabili. Per questo motivo, prendervi parte lasciando qualcosa di speciale attravero gli auguri è sempre molto importante. Scopriamo quindi quali sono gli auguri per nozze d’oro più originali e sentiti da cui prendere spunto.

Le più belle frasi per i 50 anni di matrimonio: le idee per gli amici e i parenti della coppia

Quando si ha voglia di lasciare un ricordo speciale, fare un buon uso delle parole è sempre la scelta più saggia. Non sempre, però, si hanno le idee chiare su cosa scrivere ad una coppia che ha già raggiunto degli obiettivi importanti né tantomeno in occasione degli anniversari di matrimonio. Per questo motivo, oggi, prenderemo ispirazione da alcune frasi celebri al fine di trarre qualche spunto importante.

– La scalata e stata lenta e a volte difficile, ma ormai siete giunti in vetta: non vi resta che godervi il panorama. Buon anniversario.

– Raggiungere il traguardo delle nozze d’oro non è da tutti. Che la salute e la fortuna possano accompagnare la vostra storia per tanti altri anni. Auguri!

– Siete sposati da 50 anni e vi amate ancora come il primo giorno. Dov’è il trucco? Auguri e congratulazioni per le vostre nozze d’oro.

– Siete arrivati all’oro! Auguri!

– Avete trascorso un’intera vita insieme e siete ancora più uniti che mai. Continuate così! Tanti auguri.

– Auguri di 50 anniversari vissuti sempre uniti dall’amore. Siete una coppia perfetta. Buone nozze d’oro.

Gli auguri per i 50 anni: alcune idee per i figli della coppia

Ovviamente, i figli della coppia avranno qualcosa in più da scrivere essendo stati testimoni di un amore grande e portato avanti negli anni. Anche per loro, quindi, ci sono frasi che possono essere d’aiuto.

– A voi che siete l’esempio di come dovrebbe essere l’amore, auguriamo tanti altri anni di felicità. Buone nozze d’oro, mamma e papà.

– Felice anniversario speciale a voi che ci avete insegnato il vero significato della parola amore, alla quale avete unito impegno, sacrificio, fedeltà e felicità.

– L’oro è il simbolo di qualcosa di eterno, resistente e di grande valore. E voi oggi gli rendete onore grazie alla vostra preziosa unione. Buone nozze d’oro.

Con queste frasi semplici ma sentite, trovare il giusto spunto sarà molto più semplice. Ciò che conta è lasciar parlare il cuore, essere sinceri e cercare di trasmettere l’emozione che dona un unione così importante.