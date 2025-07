Donatella Rettore: le più belle frasi tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Donatella Rettore, un’icona della musica italiana.

Donatella Rettore è una delle cantautrici più eccentriche e carismatiche della scena musicale italiana. Conosciuta semplicemente come Rettore, ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, ottenendo grande successo con brani come “Splendido splendente” e “Kobra“. Vediamo quali sono le frasi più belle tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Donatella Rettore

La musica di Donatella Rettore è caratterizzata da testi provocatori e uno stile che mescola pop, rock e new wave. I tratti caratteristici dell’artista sono senza dubbio i suoi look irreverenti e trasgressivi e le sue esibizioni teatrali, che l’hanno resa una figura amata e ammirata sia in Italia che all’estero. Di seguito vi proponiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle sue canzoni:

Si dimentica la storia che si ha, meglio tacere tutta la verità, è come un ruggito che mi esplode dentro con tutta la forza mi libererà. (Tutta la verità)

Sono splendida splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. (Splendido splendente)

Quando il primo sorriso un grido diverrà quando il tuo desiderio da solo resterà. (Quanto t’amo)

Ma se non ce l’hai, inventati il coraggio, che tu quasi mai non hai, dimentica le offese che calde sentirai, ricordami ogni tanto, così sorriderai. (Ricordami)

Parlo già da sola e disegno nell’aria certo ho un po’ peccato ma che goduria! Mi gioco tutto con candore e furia. (Lamette)

Guarda io vivo nell’oblio. Il lampo che squarcia il cielo; là dentro ci vivo io; nel tuono che tremare fa…

Se tu non mi avessi rinnegato e per troppo sentimento lunghe ore di tormento io non dico quel che sento e per poco mi spavento. (Eroe)

Amerà qualche volta in silenzio si intende. Una donna corrotta ma è una serva innocente. (Il mimo)

Sono piena di rancore. Chi tocca i fili muore. No, non trovo le parole per fartelo capire. Amarti e poi morire. (Chi tocca i fili muore)

Sono in caduta libera senza nessuna rete. Sono in caduta libera di vedute. (Caduta massi)

Per quanto il mondo sia paura, paura io non avrei più, la forza mia saresti tu. (Amore stella)

Per quanto buio il buio sia di tutta questa vita mia, io tutta la riempirei con tutto il bello che tu sei. (Amore stella)

Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te. (Kobra)

Se anche stavolta vuoi fare la lotta, per questa notte faccio da me (Faccio da me)

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, Rettore raggiunse il picco della sua popolarità. Brani come “Splendido splendente” e “Kobra” dominarono per mesi le classifiche musicali, mentre la sua presenza scenica e i suoi videoclip trasgressivi la resero una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Di seguito vi proponiamo un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canoni: