La parola paparazzi ha un preciso significato nei giorni nostri, ma siete davvero sicuri di conoscerlo? Ecco qual è e da dove deriva!

Per i settimanali rosa sono linfa vitale, per i vip un incubo che li tormenta. Sulla categoria dei paparazzi le discussioni sono sempre dietro l’angolo. Il termine ha una lontana origine. Se ti sei mai chiesto quale sia il suo esatto significato, o quale origini abbia, prosegui con la lettura.

Origini: dal cognome del personaggio che, nel film La Dolce Vita di Federico Fellini, segue assiduamente e immortala il protagonista.

dal cognome del personaggio che, nel film La Dolce Vita di Federico Fellini, segue assiduamente e immortala il protagonista. Dove viene usato: per identificare quei fotografi specializzati nel ‘rubare’ alcuni momenti del privato delle celebrità.

per identificare quei fotografi specializzati nel ‘rubare’ alcuni momenti del privato delle celebrità. Lingua: italiana.

italiana. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato e perché si dice paparazzi

Il nome di fantasia è stato coniato da Federico Fellini, il quale lo affibbiò ad una delle figure chiave nell’indimenticabile pellicola La Dolce Vita del 1960. Si tratta del fotografo che non lascia tregua a Marcello Rubini, protagonista della pellicola. Dalle interviste successivamente rilasciate dal cineasta e dal suo sceneggiatore Ennio Flaiano, pare che l’ispirazione sia venuta in seguito alla lettura de Sulla riva dello Jonio (1901) di George Gissing.

Il personaggio della fatica letteraria si chiamava Coriolano Paparazzo ed era il proprietario e gestore dell’hotel presso cui lo scrittore soggiornò nel corso del proprio viaggio in Italia, viaggio appunto descritto nell’opera.

La pellicola ebbe un tale successo da rendere il termine stesso un’estensione di una certa tipologia di fotografi. Che, intraprendenti e spregiudicati, vanno a caccia di volti pubblici per coglierli di sorpresa, andando a invaderne la privacy anche con modi per niente convenzionali. Un modus operandi talvolta causa di disagi, pure seri, come accadde a Lady Diana, costantemente braccata dopo la separazione dal principe Carlo d’Inghilterra fino alla tragica scomparsa.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Durante la sua attività di paparazzo ha messo a segno tanti scoop”.

“Nessun paparazzo lo ha mai colto in atteggiamenti compromettenti”.