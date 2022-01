La parola mappazzone, dialettismo del gergo culinario, penetra nel linguaggio quotidiano per identificare qualcosa di veramente pesante.

Mappazzone è un neologismo ed indica una portata composta da una scelta di ingredienti non armonici tra loro quindi totalmente disomogenei. Una pietanza formata da un miscuglio di diversi componenti mescolati tra loro alla rinfusa.

L’origine della parola mappazzone non è chiara, si pensa appartenere al dialetto bolognese. E’ arrivata al grande pubblico recentemente poiché citata da Bruno Barbieri, all’interno del noto show televisivo culinario Master Chef Italia, per definire un ammasso sconclusionato di ingredienti. L’estensione di questo termine può significare qualcosa di pesante, noioso, monotono. Figurativamente può indicare una grande quantità di oggetti disposti in modo confusionario.

Origine : dialettale

: dialettale Quando si usa: vocabolario culinario e gergo

si usa: vocabolario culinario e gergo Lingua : italiana

: italiana Diffusione: Italia

Significato e origine: due ipotesi

La parola mappazzone è un termine dialettale emiliano che indica un piatto poco raffinato, non piacevole alla vista e difficile da digerire. Una ricetta quindi realizzata con ingredienti che non legano tra loro, privi di ordine e dosi. Molti i nomi di ricette che utilizzano questo termine ad esempio mappazzone dolce, mappazzone di spaghetti.

Cosa significa mappazzone

Entrato a far parte del gergo quotidiano si associa a qualcosa di difficile da digerire anche figurativamente, da qui utilizzato per indicare un film noioso, uno spettacolo monotono, un libro pesante da leggere: si dice infatti “è un mappazzone!” Nel design invece indica un insieme di oggetti disposti all’interno di uno spazio senza un ordine stilistico, senza gusto e alla rinfusa.

Origine della parola mappazzone dal siciliano

Molti pensano che la vera origine arrivi dalla parola dialettale meridionale e siciliana mappazza, che si usa per indicare una grande quantità di cibo poco digeribile. Nel dialetto siciliano infatti si utilizza quando si mangia una abbondante quantità di cibo pesante, come pane e panelle, che appesantisce lo stomaco e rende difficile la digestione.

Ripreso anche nel dialetto romanesco indica un agglomerato compatto e non morbido. Il termine mappazza è stato utilizzato la prima volta da Nino Frassica nel 1987 nella trasmissione “Indietro Tutta” quando, in una puntata per citare lo sponsor, dopo aver bevuto una tazza di Cacao Meravigliao fu preso da forti dolori alla pancia causati da quella da lui indicata come “mappazza”. Questa parola è così entrata a far parte del gergo e si associa a qualcosa di indigeribile.

Esempi di uso

“A vederlo così, sembra un mappazzone.” cit. Bruno Barbieri, MasterChef Italia

Nei suoi piatti gli ingredienti non si legano mai. Fa solo mappazzoni!

La pasta scotta diventa un mappazzone.

Torta mappazzone al limone

