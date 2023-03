Honoris causa è un’espressione molto utilizzata ai giorni nostri, ma cosa significa e quando è corretto usarla? Scopriamolo.

Sono tante le locuzioni latine che si impiegano ai giorni nostri anche nella quotidianità. Una di queste espressioni più comuni in Italia nel presente è senza dubbio honoris causa che difatti si utilizza in maniera parecchio diffusa. Scopriamo quindi tutto su questo termine del quale in molti ignorano l’origine e vediamo come utilizzarla in maniera corretta.

Origini : locuzione latina che significa propriamente “a titolo d’onore”.

: locuzione latina che significa propriamente “a titolo d’onore”. Quando si usa : usata in italiano come aggettivo, questa espressione è riferita in genere a lauree concesse per fama o riconoscimento di altri meriti.

: usata in italiano come aggettivo, questa espressione è riferita in genere a lauree concesse per fama o riconoscimento di altri meriti. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di honoris causa

Honoris causa è una locuzione latina usata in italiano come aggettivo. Questa espressione significa propriamente “a titolo d’onore” ed è in genere riferita a lauree o ad altro gradi accademici concessi per chiara fama. Questi tioli vengono anche riconosciuti per altri meriti specifici a persone di spicco.

I titoli accademici ad honorem sono conferiti a personalità che, pur non avendo conseguito il regolare corso di studi per ottenerli, ne sono meritevoli. Il merito di questi soggetti può essere legato a vari aspetti. In generale, questi vengono conseguiti da persone che si sono distinte nel mondo scientifico, letterario, sociale o politico.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio cosa vuole dire questa espressione latina:

“Sono tanti i personaggi famosi che hanno ottenuto una laurea honoris causa, ma in tanti casi io non mi sono trovata molto d’accordo con questa idea”.

“Conferire una laurea honoris causa è sempre un onore per chi ha la fortuna di essere proclamato dottore”.

“Valentino Rossi ha ricevuto una laurea honoris causa in Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni dall’Università di Urbino”.

