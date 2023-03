Come e quando finirà la pandemia da Covid: le sensazioni delle persone comuni e le previsioni degli esperti.

Sono passati più di tre anni dall’inizio della pandemia da Covid. Circa tre anni fa l’Italia entrava per la prima volta in lockdown. Le città divennero deserte, l’ingresso ai supermercati contingentato. Sembra passata un’era. Oggi le cose sono cambiate, stiamo vivendo una fase diversa della crisi pandemica e lo dimostrano anche le restrizioni, pressoché assenti. Grazie alla diffusione dei vaccini e ai contagi che hanno reso immuni molte persone, attualmente la percezione di molti è che la pandemia sia finita. Ma le cose stanno davvero così? Ecco qual è il pensiero delle persone comuni e degli esperti sulla fine della pandemia Covid.

La pandemia da Covid è finita

A dare una risposta su quale sia il pensiero delle persone comuni sulla pandemia è stato il monitoraggio del team di Public Affairs di Ipsos, che va avanti ormai dall’inizio della crisi. Stando alla prima rilevazione del 2023, ormai gli italiani ritengono il virus una minaccia relativa. Solo il 23% degli italiani lo percepisce ancora come un pericolo, (il 6% in meno rispetto al mese di dicembre), mentre per il resto delle persone è ormai gestibile grazie a precauzioni e vaccini. Per qualcuno la pandemia sarebbe quasi finita.

Saluto gomito Coronavirus

I dati sono in effetti chiarissimi, da questo punto di vista. Se il 6% degli italiani ritiene che il peggio debba ancora arrivare, il basso numero dei contagi rende sempre meno pessimista il restante 94% delle persone. Non a caso, secondo l’ultima rilevazione la quota di persone che ritiene che non accadrà nulla o quasi nelle prossime settimane è salita addirittura al 42%.

A dare ottimismo è la diffusione ormai quasi totale del vaccino, almeno della prima dose (fatta dal 90% degli italiani), con il 66% degli italiani maggiorenni che hanno completato ormai il ciclo vaccinale. Sono invece decisamente basse le percentuali degli italiani che hanno scelto di aderire alla campagna per la quarta e per la quinta dose, rispettivamente all’11% e all’1%. A conferma di quanto bassa sia attualmente la preoccupazione.

Quando finirà la pandemia? Il parere degli esperti

Se dunque per gran parte degli italiani la pandemia è finita, o quasi, va detto che finalmente arrivano sprazzi di ottimismo anche da parte degli esperti. Lo ha confermato Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione presso il ministero della Salute, intervistato al Corriere della Sera.

Secondo Rezza, a breve l’Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe mettere la parola fine alla pandemia: “Per l’Oms c’è un’immunità diffusa: tante persone sono vaccinate e tante altre si sono infettate“. La sensazione è che dunque l’epilogo sia vicino, anche se non si può affermare con certezza quale sarà il momento della fine della pandemia e cosa accadrà. Il virus sta infatti continuando a mutare, ha iniziato a infettare gli animali e resta un’incognita. Per questo motivo il ministero continuerà a monitorare la situazione e a tenere alta l’attenzione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG