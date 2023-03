La nuova circolare dell’Inps spiega come ottenere la pensione anticipata con quota 103.

Una nuova circolare dell’Inps del 21 Febbraio 2023 (si tratta della numero 27) è giunta a chiarire le modalità per poter ottenere la pensione anticipata con quota 103, che è diversa da quella ottenibile per malattia. Scopriamo, quindi, qual è l’eta minima per richiederla, cosa serve e quali sono i limiti imposti per legge.

Pensione anticipata con quota 103: cos’è e come funziona

Il 2023 prevede la possibilità di andare in pensione con la così detta quota 103. Una novità messa in atto dalle legge di Bilancio del governo Meloni.

salvadanaio

Al fine di rendere le modalità più comprensibili, è uscita una circolare dell’Inps che mette in luce le i casi in cui è possibile andare in pensione anticipata, le regole da seguire e gli eventuali limiti a riguardo. La prima cosa che emerge è che per far richiesta di pensione anticipata si devono aver compiuto almeno 62 anni di età. Inoltre devono essere stati versati almeno 41 anni di contributi. In questo modo sarà possibile ottenere una pensione anticipata flessibile.

Per quanto riguarda gli importi, invece, questi variano in base a diverse situazione, sempre spiegate nella circolare dell’Inps.

Quanto si ottiene con la pensione anticipata flessibile

Come già visto, grazie alla 103, è possibile ottenere una pensione anticipata flessibile.

L’importo, variabile, è riconosciuto per un valore lordo mensile che può raggiungere un tetto massimo che non deve superare di cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente. Anche il momento della decorrenza può cambiare in base al tipo di lavoro svolto.

Sempre secondo la circolare emerge infatti che i lavoratori possono ottenere la pensione con una decorrenza che varia in base ad alcune caratteristiche. Queste son il tipo di lavoro svolto, al datore di lavoro (se nel pubblico o meno) e al momento esatto in cui sono maturati i 41 anni di contributi.

Riassumendo, chi ha maturato i requisiti richiesti entro il 31 Dicembre 2022 potrà andare in pensione dal 1 Aprile 2023. Chi, invece, li ha maturati entro il 1 Gennaio 2023 potrà ottenere la stessa dopo che saranno trascorsi tre mesi e comunque mai prima del 1 Aprile 2023.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG