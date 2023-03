Loud arriva in Italia: è la prima app di podcast collaborativo, un social dove le condivisioni sono vocali. Ecco come funziona.

Grazie all’intuito di Alessandra Faustini è nata Loud. Si tratta di una app di podcast collaborativo, un social innovativo dove le condivisioni sono vocali. Lo scopo è riscoprire l’autenticità che, a causa di foto, filtri e finzione, abbiamo perso. Il mantra? La voce non mente. Ecco come funziona.

Loud arriva in Italia: è la prima app di podcast collaborativo

Si chiama Loud ed è la prima app di podcast collaborativo nata in Italia. A studiarla è stata Alessandra Faustini, nel corso del primo lockdown legato alla pandemia da Covid-19. L’ideatrice, in un periodo estremamente difficile per l’intera popolazione mondiale, ha avvertito l’esigenza di trovare un modo per ritrovare l’autenticità perduta. Così, giorno dopo giorno, è nata Loud, prima applicazione nostrana di podcasting collaborativo.

Disponibile sia per Android che iOS, si tratta di un social innovativo, che non punta sulle immagini come gli altri ‘colleghi’, ma sulla voce. Non a caso, dopo la registrazione, chiede di registrare e non scrivere una bio. Ok alla foto profilo e al nickname, ma la biografia deve essere “parlata“. A questo punto, il profilo è online e si possono iniziare a condividere loud, ovvero note vocali su argomenti a piacere, come si farebbe negli altri social con le foto o i post. I loud potranno essere commentati, ma sempre con un vocale. Così facendo si creeranno podcast collaborativi perché tutti potranno contribuire al dibattito e le note saranno inserite in ordine di tempo.

Loud: la marcia in più degli altri social

L’app Loud avrà successo? Se consideriamo che il voice sharing – podcast e audiolibri in primis – stanno riscuotendo parecchi apprezzamenti, è assai probabile che questo social innovativo riesca a prendere piede. “La voce non mente, è credibile. E’ un mezzo intimo che riconsegna umanità alla comunicazione digitale“, ha sottolineato Alessandra Faustini. Lo scopo di Loud e è creare uno “scambio dinamico, fluido e intuitivo di opinioni ed esperienze senza il pregiudizio dell’immagine“.

