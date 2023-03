Qual è il significato di Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti? La canzone è un manifesto delle storie d’amore che finiscono ‘bene’.

Un’emozione per sempre è una delle canzoni più belle di Eros Ramazzotti. Uscita 20 anni fa, ancora oggi è un manifesto di quelle storie d’amore che finiscono ma lasciano ricordi nel cuore e nella mente di quanti le hanno vissute. Vediamo il testo e il significato.

Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti: il significato della canzone

Pubblicata nel 2003, la canzone Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti è contenuta all’interno dell’album 9. Il disco è dedicato alla madre dell’arista, scomparsa nell’estate del 2002. Il brano, contrariamente a quello che i fan hanno pensato per molto tempo, non è dedicato all’ex moglie Michelle Hunziker. Al centro della scena, però, c’è l’amore per una donna che non è più al suo fianco.

“Vorrei poterti ricordare, lo sai

Come una storia importante davvero

Anche se ha mosso il sentimento che hai“.

Una storia d’amore che finisce comporta “parole di addio che danno un dispiacere“, ma niente e nessuno può cancellare le emozioni vissute.

“Certi amori regalano

Un’emozione per sempre

Momenti che restano così

Impressi nella mente“.

Non a caso, Eros Ramazzotti sottolinea che i momenti belli resteranno per sempre “impressi nella mente“. Certo, non si potranno più rivivere, ma passata la delusione iniziale che comporta la rottura, potranno essere acqua nel deserto. L’artista vorrebbe dedicare alla sua ex qualche parola in più, ma si rende conto deve “andare” perché nel suo mondo non c’è solo lei.

Ecco il video di Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti:

Un’emozione per sempre: il testo della canzone

Vorrei poterti ricordare così

Con quel sorriso acceso d’amore

Come se fosse uscita di colpo lì…

