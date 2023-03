Qual è il significato della canzone Naatu Naatu di Kaala Bhairava e Rahul Sipligunji? Il brano ha vinto l’Oscar nel 2023.

Naatu Naatu di Kaala Bhairava e Rahul Sipligunji è la prima canzone indiana a vincere un Oscar nella storia della manifestazione cinematografica. Il brano, giudicato il migliore per originalità, ha tonalità tipicamente indiane, che invitano a ballare: vediamo il significato.

Naatu Naatu di Kaala Bhairava e Rahul Sipligunji

Colonna sonora del film indiano RRR (Rise Roar Revolt), Naatu Naatu di Kaala Bhairava e Rahul Sipligunji ha vinto l’Oscar 2023 come miglior canzone originale. Un riconoscimento importantissimo, soprattutto considerando che i musicisti si sono scontrati con star del calibro di Lady Gaga e Rihanna. Come se non bastasse, si tratta della prima statuina ottenuta da un brano made in India nell’intera storia della manifestazione cinematografica.

La canzone, interamente in lingua telugu, presenta sonorità che per noi occidentali sono del tutto inedite. Il titolo si traduce con Danza Danza e vanta un video clip che dura circa 10 minuti. Girato in Ucraina ad una manciata di settimane dall’inizio della guerra, presenta una coreografia complessa, alla quale hanno partecipato 150 ballerini e un team di 200 persone. Per realizzarlo sono stati necessari 15 giorni, con 12 ore di lavoro al dì. Un’impresa quasi sovrumana, forse mai vista prima per un semplice filmato musicale.

Ecco il video di Naatu Naatu tratto da una scena del film RRR:

Naatu Naatu: il significato della canzone premio Oscar

Naatu Naatu, composta da M.M. Keeravaani, con testo di di Chandrabose e voce di Kaala Bhairava e Rahul Sipligunji, è un brano molto allegro. Non a caso, nel film RRR fa da colonna sonora ad una scena di ballo in perfetto stile Bollywood. Il significato della canzone, anche se a guardare il testo originale non si direbbe, è più semplice di quanto che si possa pensare. In India, Naatu Naatu è una specie di danza. Queste due parole vengono ripetute spesso nel testo, per cui è una specie di invito a scendere in pista.

Ballare sempre, anche quando le difficoltà della vita prendono il sopravvento. Naatu Naatu rappresenta un chiaro invito a non arrendersi davanti alle avversità. L’acronimo del film RRR, infatti, sta a significare Roudram Ranam Rudhiram, che in italiano si potrebbe tradurre con Risorgi, Ruggisci, Ribellati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG