Iva Zanicchi ha una splendida casa immersa nel cuore della Brianza con tanto di giardino: scopriamo i dettagli sull’abitazione dell’aquila di Ligonchio!

Iva Zanicchi e il suo compagno, il produttore Fausto Pinna, si sono trasferiti in una cittadina della Brianza, a Lesmo, dove insieme hanno arredato una splendida casa immersa nel verde (che, come riferito dalla cantante, è stata visitata dai ladri ben sette volte). Iva Zanicchi ama condividere con i fan alcuni dei suoi hobby legati alla casa: il giardinaggio e la buona cucina, ma anche l’affetto per gli amici a 4 zampe che abitano con loro.

La casa di Iva Zanicchi: i dettagli

Il giardino della casa di Iva Zanicchi circonda tutta la casa e vi si trovano alcuni alberi da frutto molto amati dalla cantante, che adora prendersene cura e condividere con i suoi fan via social i dettagli sulla loro crescita.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Altre volte ha mostrato il suo giardino specie dopo l’estate del 2021, quando allontanatasi per qualche settimana, ha dovuto rimboccarsi le maniche per le sue piante e le sue rose.

Il bagno è dallo stile classico, bianco e con una cornice rosa. Al suo interno è presente una grande vasca idromassaggio che la cantante adora utilizzare per ritagliarsi qualche ora di relax tra un impegno e l’altro.

La cucina, dove Iva Zanicchi prepara alcuni dei suoi piatti preferiti, è caratterizzata da maioliche bianche e azzurre e da un lungo ripiano dove sono presenti i fornelli e due lavandini. La cantante ama preparare la pasta fatta in casa e altre deliziose ricette per i suoi commensali.

La sala da pranzo è grande e luminosa: alcuni divani in tessuto damascato sono disposti al centro della stanza così che gli ospiti possano sedersi e conversare. Il salone si affaccia direttamente sul giardino e ovviamente anche difronte alle finestre non potevano mancare alcune piante, per cui la cantante ha estrema cura. Il salone è una delle stanze più amate da Iva Zanicchi che qui può organizzare cene e feste con alcuni dei suoi amici vip.

Con la cantante e Fausto Pinna vivono anche i loro due cani, Lilli e Bris, a cui la coppia è estremamente affezionata.

A Storie Italiane la cantante ha rivelato che purtroppo, più volte, avrebbe subito furti da parte dei ladri nel suo appartamento e, con la sua solita ironia, ha dichiarato:

“Adesso ho messo un cartello grande fuori dal cancello. Ho scritto ‘Guardate, avete rubato tutto, non ci sono più cose di valore. Se volete vi faccio una spaghettata, entrate pure, ma non c’è più niente da rubare’. Non se ne può più, questo non è vivere.”