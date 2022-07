FYI a un acronimo molto utilizzato nelle email allo scopo di risparmiare tempo, ma cosa vuole dire? Scopriamolo insieme.

Sono numerose le sigle che si utilizzano nelle mail per risparmiare tempo. Uno degli acronimi più utilizzati è di certo FYI che deriva dall’espressione inglese “For Your Information”. L’impiego di questa breve sigla permette infatti di scrivere email in maniera più rapida e per questo è usata anche a livello formale. Scopriamo cosa significa nel dettaglio il termine e vediamo quando è possibile utilizzarlo.

Il significato di FYI

FYI è uno degli acronimi più conosciuti ed impiegati quando si scrivono mail sia informali che formali. Questa sigla deriva dall’inglese “For Your Information” oppure “For Your Interest”, traducibile in italiano come “per tua informazione” oppure “per tuo interesse”.

L’espressione si utilizza in particolare in ambito lavorativo quando di inoltra uno scambio di email che spesso risulta corposo. Questo termine è utile per non perdere tempo a riassumere il contenuto dei messaggi precedenti. Il mittente, infatti, inoltra semplicemente l’intera conversazione e sarà poi onere del destinatario leggere il contenuto.

L’acronimo si usa in inglese anche nel linguaggio parlato. In questo caso si impiega spesso con un significato sarcastico come per dire “dovresti saperlo”. Chiaramente questa connotazione specifica dipende dal contesto.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire alla perfezione il significato di questa parola:

“FYI la riunione è ritardata di qualche giorno perché il secondo socio è in malattia”.

“Ti inoltro anche la mail che mi ha inviato il mio capo FYI”.

“FYI, sarebbe meglio che tu mi telefonassi ASAP perché devo parlarti di una cosa importante”.

