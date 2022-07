Vacanza in montagna: dove andare? L’Italia, da Nord a Suda, vanta località bellissime, alcune più conosciute delle altre.

Una vacanza in montagna, specialmente con le temperature tropicali che si stanno registrando in questa calda estate, sembra la decisione migliore. Fortunatamente, l’Italia vanta posti bellissimi, da Nord a Sud, per cui c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo quali sono le mete che meritano una gita, anche breve.

Vacanza in montagna: dove andare?

Dove andare in vacanza in Italia in montagna? Il bel Paese vanta località bellissime, da Nord a Sud. Che sia estate o inverno, ci sono mete che meritano almeno una visita nella vita. Non solo passeggiate più o meno impegnative con paesaggi meravigliosi, ma anche terme, spa e laghi che lasciano senza fiato. La prima località da segnalare, per una fuga del tutto rigenerante, è la Val di Fassa. Tanti gli sport che si possono fare 365 giorni l’anno: dalla nordic walking al canyoning, passando per le semplici passeggiate in vallata. Non solo, ci sono anche città caratteristiche da visitare, come Moena, Soraga e Mazin. Restando al Nord, non possiamo che non citare la bellissima Courmayeur. Anche qui, ci si può dedicare ad ogni tipo di sport.

Che dire, poi, dell’Alta Val Pusteria? Qui, tra le strade del vino e rifugi d’alta, trovate anche il magico lago di Braies. Spostandoci un po’, troviamo Ponte di Legno che offre ben 18 itinerari turistici di tutte le difficoltà. Da non perdere il Ghiacciaio Presena, solitamente innevato anche in piena estate. Sull’appennino Tosco-Emiliano, invece, troviamo L’Abetone. Situato in provincia di Pistoia, offre sia discipline sportive che parte del meraviglioso itinerario della Via Francigena.

Dove andare in vacanza in montagna d’estate?

In Abruzzo, regione italiana fin troppo sottovalutata, si possono fare vacanze in montagna in località stupende. Passeggiando tra il Gran Sasso e i Monti della Laga, si trovano borghi incantati, castelli, eremi e abbazie. Non solo, anche la cucina è ottima. Se, invece, preferite la Sicilia, non potete che scegliere il Parco dei Nebrodi, raggiungibile sia da Catania che da Messina. Non dimenticate di visitare Bronte, la patria del celebre pistacchio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG