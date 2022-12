Coding è una parola inglese che si utilizza anche in Italia: ecco quando è corretto utilizzarla e cosa vuole dire.

Il termine coding è stato per la prima volta attestato in Italia nel 2013. Questo sostantivo maschile è ormai riconosciuto come nuova parola anche dall’Accademia della Crusca, ma nonostante questo alcuni non ne conoscono il significato. Vediamo allora cosa vuole dire e quando si può utilizzare questo vocabolo sempre più diffuso anche in Italia.

Origini : è un prestito integrale della parola inglese coding che in italiano si traduce con “codifica”. Questo termine deriva a sua volta dal verbo to code che significa “codificare, scrivere un codice”.

: è un prestito integrale della parola inglese coding che in italiano si traduce con “codifica”. Questo termine deriva a sua volta dal verbo to code che significa “codificare, scrivere un codice”. Quando si usa : in ambito informatico e scolastico.

: in ambito informatico e scolastico. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di coding

codice di programmazione

La parola coding si usa in ambito informatico e scolastico. Questo sostantivo maschile si utilizza per identificare una materia che a scuola ha lo scopo di introdurre i concetti di base dell’informatica. Si tratta quindi di un modo di spiegare aspetti informatici in modo semplificato e divertente oltre che accessibile anche ai meno esperti.

In molti pensano che si tratta di programmazione, ma in realtà è semplicemente una materia scolastica. Questa è semplice e ha lo scopo di insegnare aspetti dell’informatica fin dai primi anni di scuola.

Il termine è arrivato in Italia nel 2013 e si è affermata già nel 2014. Gli anni successivi ha iniziato a circolare sempre più di frequente e ormai sono in tanti a conoscerne il significato.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere perfettamente qual è il significato della parola:

“Il coding non va considerato programmazione, infatti è semplicemente l’uso didattico di strumenti di programmazione visuale”.

“A scuola si insegna il coding, ossia informatica: questo è importante per i nostri figli”.

“Mark Zuckerberg ha lottato molto per portare il coding nelle scuole americane”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG