La casa di Bridgerton è aperta al pubblico: tutte le informazioni per poter visitare la dimora in cui si svolge la serie televisiva Netflix.

Tra le serie in costume è una delle più amate e premiate degli ultimi anni. Si tratta di Bridgerton, una delle serie Netflix di maggior successo nella storia della piattaforma. Una produzione unica che ha fatto sognare milioni di persone, grazie anche alle ambientazioni d’altri tempi, all’interno di alcune delle residenze storiche più belle del Regno Unito. Molte delle location in cui sono state girate le disavventure della famiglia Bridgerton sono ville private, ma ce ne sono altre che sono state negli ultimi tempi aperte al pubblico. E tra queste anche la casa dei Bridgerton, la dimora protagonista assoluta della serie. Scopriamo insieme dov’è e come fare per visitarla.

Come visitare la casa di Bridgerton

L’esterno della dimora della famiglia protagonista della serie Netflix fa parte della Ranger’s House, una splendida dimora che si trova all’estremità occidentale di Greenwich Park, nella zona sud-est di Londra. Un tempo conosciuta come Chesterfield House, la residenza in questione risale agli anni Venti del Settecento ed è oggi un museo. Al suo interno è possibile ammirare la collezione d’arte di Sir Julius Wernher, un uomo d’affari del Diciannovesimo secolo proprietario di miniere di diamanti in Sudafrica.

Bridgerton

In effetti sono proprio le collezioni d’arte a rendere la Ranger’s House, con il suo elegante stile georgiano, una delle dimore più prestigiose del Regno Unito. Abitata da persone di rango aristocratico o reale fino al 1902, al suo interno riunisce alcune delle più grandi collezioni d’arte mai messe insieme in Europa, compresi dipinti rinascimentali di valore inestimabile come la Madonna della Melagrana della bottega di Sandro Botticelli.

Acquistata nel 1902 dal London County Council, la residenza è prima diventata un club sportivo e una sala da tè, mentre oggi figura come English Heritage (patrimonio culturale inglese), aperto al pubblico, e può essere visitato dietro pagamento di un biglietto d’ingresso dal costo per gli adulti di 10 sterline.

Le altre dimore visitabili

Le ville di Bridgerton, e anche della seconda stagione, esistono davvero. Non solo la Ranger’s House appare però nella nota serie tv Netflix. Sono tante in effetti le residenze ricche di fascino che hanno trasportato milioni di persone in un’epoca apparentemente lontana, ma che non dista poi così tanto.

Tra le dimore visitabili c’è ad esempio la residenza di Lady Danbury, che prende vita all’interno dell’Holburne Museum di Bath. Sempre a Bath è possibile visitare Royal Crescent, la casa dei Featherington, che oggi è un hotel con tanto di Spa, in grado di garantire anche attività legate alla serie televisiva.

Sono visitabili anche Castle Howard, la dimora di Daphne e Simon dopo il loro matrimonio, la Wilton House, dove si è tenuto il ballo in cui Simon ha confessato i suoi sentimenti a Daphne, e la Syon House a Brentford, oggi una straordinaria location per eventi utilizzata anche in altre serie televisive, come The Crown o Downton Abbey.

