Ecco quali sono le location di Bridgeton 2 e dove sono le splendide ville inglesi che possiamo vedere nei vari episodi della serie TV.

Sono tanti i motivi per cui Bridgerton ha avuto così tanto successo, tra gli elementi più apprezzati ci sono sicuramente le ambientazioni da favola nell’Inghilterra della prima parte del 1800. Ma le splendide ville che vediamo in Bridgerton 2 esistono davvero o sono state realizzate negli studi cinematografici appositamente per le varie puntate della serie TV? Esistono! Vediamo allora dove sono, nel caso in cui andaste in Inghilterra potrebbero essere delle ottime mete da visitare.

Bridgerton 2: le location della serie TV

La Bridgerton House si trova a Greenwich, alle porte dell’omonimo parco, e si chiama in realtà Ranger’s House. Fu costruita nel 1723 e al suo interno ospita una collezione d’arte di proprietà di Sir Julius Werhnher.

Bridgerton

Quella che viene invece presentata come la casa della regina Charlotte (a cui verrà dedicata una serie TV spinoff) è l’Hampton Court Palace, una dimora del re Enrico VIII che è stata utilizzata in passata come location anche per la serie TV The Crown e per Orgoglio e Pregiudizio.

Avete presente invece la scena in cui Anthony e Kate vanno a cavallo? Quella scena è stata girata al Windsor Great Park. A proposito di cavalli, la scena della corsa di cavalli a cui la famiglia Bridgerton partecipa a inizio stagione è stata girata al Royal Country of Berkshire Polo Club.

La scena del gran ballo con cui si apre Bridgerton 2 è stata invece girata al conservatorio di Syon Park a Londra. Qualche viene presentata come la casa di Lady Danbury è invece l’Holburne Museum.

Dove vedere Bridgerton 2 in streaming

Le varie puntate di Bridgerton 2 sono disponibili su Netflix in Italia a partire dal 25 marzo del 2022: per poterle vedere è necessario essere abbonati alla piattaforma streaming.

