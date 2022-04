Arriva una serie TV sulla Regina Charlotte, uno dei personaggi più amati di Bridgerton a cui viene dedicato uno spinoff.

Bridgerton è una delle serie TV più amate degli ultimi anni, capace di conquistare un pubblico eterogeneo in ogni angolo del mondo: il successo avuto dallo show ideato da Shonda Rhimes, per la gioia di Netflix, è stato a dir poco incredibile. Una dei personaggi secondari della serie TV più amati è senza dubbio la Regina Charlotte che ora avrà una serie TV tutta sua: è stato infatti annunciato lo spinoff di Bridgerton che avrà come protagonista propria la regnante interpretata da Golda Rosheuvel.

Regina Charlotte: la serie TV spinoff di Bridgerton

Ovviamente a produrre e trasmettere la serie TV sulla regina Charlotte sarà sempre Netflix, a interpretare il personaggio non sarà però essere Golda Rosheuvel, questo perché lo spinoff sarà concentrata sulla giovane regina Charlotte e sarà quindi ambientata prima rispetto alla storia raccontata in Bridgerton.

Bridgerton 2

Questa serie TV avrà gli stessi toni di Bridgerton e racconterà la storia d’amore tra la regina Charlotte e il marito, il re d’Inghilterra Giorgio III. Il collegamento tra la serie TV principale e lo spinoff sarà garantito anche da altri due personaggi: Lady Danbury e Violet Bridgerton, che ritroveremo anche in questa serie TV.

Bridgerton, lo spinoff sulla Regina Charlotte: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della giovane Regina Charlotte sarà India Amarteifio mentre il giovane Re Giorgio III sarà impersonato da Corey Mylchreest. Nel cast della serie TV troveremo poi anche Arsema Thomas nei panni della giovane Lady Danbury.

E Golda Rosheuvel? Ci sarà anche lei. Non sarà la protagonista principale ma l’attrice la vedremo comunque nei panni della versione adulta della regina Charlotte che abbiamo imparato a conoscere e amare nelle due stagioni di Bridgerton.

